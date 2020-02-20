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Сегодня стартует плей-офф Лиги Европы: расписание матчей 1/16 финала турнира

Лига Европы
(2 голосов)

Возвращается второе по значимости клубное европейское соревнование

Сегодня стартует плей-офф Лиги Европы: расписание матчей 1/16 финала турнира
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Сегодня, 20 февраля, начинается плей-офф Лиги Европы. В отличие от ЛЧ, здесь матчи были разнесены на два разных временных слота – 20:00 и 22:00. Отметим, что ответные матчи 1/16 финала ЛЕ состоятся 27 февраля.

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Жеребьевка 1/8 финала будет 28 февраля, а поединки данной стадии – 12 и 19 марта; четвертьфиналы – 9 и 16 апреля, полуфиналы 30 апреля и 7 мая. Решающий матч состоится 27 мая 2020 года на стадионе "Энерга-Гданьск".

  • 19:55 "Шахтер" – "Бенфика" (Футбол 1, live)
  • 19:55 "Брюгге" – "Манчестер Юнайтед" (Футбол 2, live)
  • 19:55 "Копенгаген" – "Селтик"
  • 19:55 "Спортинг" – "Истанбул"
  • 19:55 "Хетафе" - "Аякс"
  • 19:55 "Лудогорец" – "Интер"
  • 19:55 "Клуж" – "Севилья"
  • 19:55 "Айнтрахт" – "Зальцбург"
  • 22:00 "Байер" – "Порту"
  • 22:00 "Олимпиакос" – "Арсенал"
  • 22:00 "Вулверхэмптон" – "Эспаньол"
  • 22:00 "Рома" – "Гент" (Футбол 2, live)
  • 22:00 "АЗ" – "ЛАСК"
  • 22:00 "АПОЭЛ" – "Базель"
  • 22:00 "Рейнджерс"- "Брага"
  • 22:00 "Вольфсбург" – "Мальме"
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В статье: Лига Европы
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