Сегодня стартует плей-офф Лиги Европы: расписание матчей 1/16 финала турнира

Сегодня, 20 февраля, начинается плей-офф Лиги Европы. В отличие от ЛЧ, здесь матчи были разнесены на два разных временных слота – 20:00 и 22:00. Отметим, что ответные матчи 1/16 финала ЛЕ состоятся 27 февраля.

Жеребьевка 1/8 финала будет 28 февраля, а поединки данной стадии – 12 и 19 марта; четвертьфиналы – 9 и 16 апреля, полуфиналы 30 апреля и 7 мая. Решающий матч состоится 27 мая 2020 года на стадионе "Энерга-Гданьск".

