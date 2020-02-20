Сергей Ковалев: Шансы 60 на 40 в пользу Бенфики

Экс-хабвек "Шахтера" Сергей Ковалев высказал сове мнение о противостоянии "горняков" с "Бенфикой" в 1/16 Лиги Европы.

— Сергей, в процентном отношении у "Шахтера" большая вероятность пройти "Бенфику"?

— Думаю, перед этим соперничеством фаворитами пары являются все-таки португальцы, которым на общий успех я бы отдал 60% против 40-ка — у горняков. "Бенфика" сейчас на ходу, у них чемпионат в разгаре, а "Шахтер" только со сборов приехал… Причем, и для наставника оранжево-черных Луиша Каштру такое длительное зимнее межсезонье стало первым в тренерской карьере, поэтому пока трудно сказать, как будет выглядеть "Шахтер" в первых официальных матчах года. Но хочется верить, что все будет хорошо.

— "Бенфика" проиграла два последних матча в чемпионате…

— Это не повлияет на потенциал португальской команды. Наоборот, они будет больше сконцентрированы, тем более что чемпионат и Лига Европы, два разных соревнования. Во внутренних баталиях это может и не сказаться на амбициях "Бенфики", а вот в матчах плей-офф расслабляться нельзя, иначе можно досрочно прекратить борьбу за почетный трофей.

— Нет опасения, что во время зимних спаррингов "Шахтер" мало забивал?

— Товарищеские матчи хоть и не дают объективной оценки готовности команды, но на это нельзя не обратить внимание.

— Становится ли противостояние с "Бенфикой" чуть ли не главным в сезоне для "Шахтера"?

— На данный момент, вне всякого сомнения, поскольку в чемпионате страны горняки без пяти минут обладатели золотых медалей, из Кубка Украины команда вылетела, поэтому сейчас основная цель донетчан — пройти как можно дальше в Лиге Европы.

— Дисквалифицированный Додо и травмированный Соломон — большая потеря для горняков?

— Этих футболистов можно заменить, однако эти исполнители с каждым месяцем становятся сильнее и в ближайшем будущем они могут стать ключевыми фигурами в игре "Шахтера".

— Тайсон найдет в себе максимальную мотивацию, учитывая его желание уйти из "Шахтера"?

— Он — профессионал. "Шахтер" много дал этому футболисту, как и сам игрок — команде. Верю, что острые углы удастся сгладить, и в матчах с "Бенфикой" мы увидим настоящего Тайсона, который способен будет повести за собой партнеров.

— Какую тактику на первый матч изберет Луиш Каштру?

— Не думаю, что "Шахтер" побежит забивать быстрый гол. Но и от обороны горняки действовать не будут. Возможно, наставник изберет выжидательную тактику. На мой взгляд, донетчане сыграют осторожно, в Харькове важно не пропустить.

— Болельщики погонят горняков в атаку?

— Главное, чтобы эта поддержка была как можно больше, это придаст "Шахтеру" сил, особенно после товарищеских матчей, на которых зрителей практически не было. Думаю, за зиму болельщик соскучился по большому футболу. Так что горняки могут рассчитывать на заполненный ОСК "Металлист".

— Каким будет ваш прогноз на предстоящий поединок?

— "Шахтер" победит — 1:0.