Майкон: Шахтер способен далеко пройти в ЛЕ, но нам нужно много работать

Бразильский хавбек "Шахтера" Майкон высказался относительно противостояния с "Бенфикой" в матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Ожидания от Лиги Европы очень высоки, это очень важное соревнование для оценки сезона "Шахтера". Мы знаем, что способны далеко пройти, но нам нужно много работать. В Лиге Европы есть много команд, которые могут играть в Лиге чемпионов – например, та же "Бенфика", которая является отличным соперником. Пока рано говорить о победе в турнире, но мы нацелены делать один шаг за другим, чтобы достичь целей в соревновании.

Матч с "Бенфикой" для нас сейчас самая важная игра, потому что мы ожидаем серьезного соперничества. Мы усердно изучали их сильные и слабые стороны. Теперь речь идет о том, чтобы добиться хорошего результата дома, а затем использовать это преимущество в Португалии", - цитирует Майкона FOX Sports Brasil.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Бенфика" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.