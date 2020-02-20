На матче Шахтер - Бенфика ожидается 20-25 тысяч зрителей

Сегодня в Харькове на ОСК "Металлист" "Шахтер" сыграет свой первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Бенфикой".

Как сообщает ТК "Футбол", на утро четверга на данный поединок было раскуплено 20 тысяч билетов. По оптимистичным прогнозам, матч посетят до 25 тысяч зрителей.

Посетят матч и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вместе со своим штабом.

Также ожидается присутствие на матче экс-владельца "Металлиста" Александра Ярославского.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Бенфика" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.