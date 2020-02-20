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Болбат и Коваленко в старте Шахтера на Бенфику

Лига Европы
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Стартовые составы команд

Болбат и Коваленко в старте Шахтера на Бенфику
Новина українською

Сегодня донецкий Шахтер сыграет свой первый матч 1/16 финала Лиги Европы с Бенфикой.

Уже известны составы команд на матч:

Шахтер: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Патрик, Степаненко, Коваленко, Марлос, Тайсон, Мораес.

Запасные: Шевченко, Бондарь, Маркос, Тете, Коноплянка, Майкон, Сикан.

Бенфика: Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Серви, Сеферович, Шикинью, Пицци, Таарабт, Флорентину, Томаш Тавареш, Ферру.

Запасные: Злобин, Соуза, Самарис, Силва, Тавареш, Жота, Винисиус.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Бенфика" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк)
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