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Болбат и Коваленко в старте Шахтера на Бенфику
Стартовые составы команд
Сегодня донецкий Шахтер сыграет свой первый матч 1/16 финала Лиги Европы с Бенфикой.
Уже известны составы команд на матч:
Шахтер: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Патрик, Степаненко, Коваленко, Марлос, Тайсон, Мораес.
Запасные: Шевченко, Бондарь, Маркос, Тете, Коноплянка, Майкон, Сикан.
Бенфика: Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Серви, Сеферович, Шикинью, Пицци, Таарабт, Флорентину, Томаш Тавареш, Ферру.
Запасные: Злобин, Соуза, Самарис, Силва, Тавареш, Жота, Винисиус.
Напомним, что матч "Шахтер" - "Бенфика" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.