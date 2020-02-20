Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мораес: Первая игра года — и сразу решающая
Матч уже совсем скоро
Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес поделился ожиданиями от первого поединка 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики".
"Первая игра года — и сразу решающая. Движемся вверх вместе с "Шахтером", — написал Мораес в Instagram.
Напомним, что матч "Шахтер" - "Бенфика" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...