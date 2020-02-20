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Мораес: Первая игра года — и сразу решающая

Лига Европы
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Матч уже совсем скоро

Мораес: Первая игра года — и сразу решающая
Новина українською

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес поделился ожиданиями от первого поединка 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики".

"Первая игра года — и сразу решающая. Движемся вверх вместе с "Шахтером", — написал Мораес в Instagram.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Бенфика" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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