"Наша последняя ночь в ЛЧ была в декабре. А ваша?". Брюгге потроллил МЮ перед очным матчем

Сегодня "МЮ" сыграет против "Брюгге" в матче Лиги Европы. Накануне игры, англичане в своем твиттере вспомнили последний матч против бельгийцев, в котором Руни забил три гол. Ответ не заставил себя долго ждать.

"Да, что за ночь в Лиге Чемпионов. Наша последняя была в декабря. А ваша?", - написали в своем ответе "Брюгге".

What a Champions League night that was! Our last one was in december. Yours? https://t.co/TNCxK22kur