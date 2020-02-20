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"Наша последняя ночь в ЛЧ была в декабре. А ваша?". Брюгге потроллил МЮ перед очным матчем
Осталось только не проиграть
Сегодня "МЮ" сыграет против "Брюгге" в матче Лиги Европы. Накануне игры, англичане в своем твиттере вспомнили последний матч против бельгийцев, в котором Руни забил три гол. Ответ не заставил себя долго ждать.
"Да, что за ночь в Лиге Чемпионов. Наша последняя была в декабря. А ваша?", - написали в своем ответе "Брюгге".
What a Champions League night that was! Our last one was in december. Yours? https://t.co/TNCxK22kur— Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 20, 2020
Отметим, что последний раз в Лиге Чемпионов "МЮ" играл в апреле против "Барселоны".
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