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Гол Шахтера Бенфике отменили после просмотра VAR. Впервые в истории ЛЕ

Лига Европы
(2 голосов)

Не свезло

Гол Шахтера Бенфике отменили после просмотра VAR. Впервые в истории ЛЕ
Новина українською

Донецкий Шахтер играет свой первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

На 20-й минуте горняки забили гол – в контратаке отличился Марлос, однако после просмотра VAR судья взятие ворот отменил из-за офсайда.

Таким образом, это взятие ворот стало первым отмененным голом в ЛЕ после использования VAR.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (4)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
20.02.2020 в 21:11
Закатите ещё, не нойте
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+1
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lightning (Одесса)
20.02.2020 в 21:19
закатили уже
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0
0
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Mariner888 (Одесса)
20.02.2020 в 20:54
Ну если такие голы отменять начнут, но зачем тот VAR нужен. Лайнцмэн курил в сторонке и не якал, и тут на тебе....
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+1
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Lion Killer (Львів)
20.02.2020 в 20:50
тут корпус в корпус, то є ПЗДЦ, а не офсайд
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