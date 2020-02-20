Лига Европы
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Гол Шахтера Бенфике отменили после просмотра VAR. Впервые в истории ЛЕ
Не свезло
Донецкий Шахтер играет свой первый матч 1/16 финала Лиги Европы.
На 20-й минуте горняки забили гол – в контратаке отличился Марлос, однако после просмотра VAR судья взятие ворот отменил из-за офсайда.
Таким образом, это взятие ворот стало первым отмененным голом в ЛЕ после использования VAR.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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Комментарии (4)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
20.02.2020 в 21:11
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lightning (Одесса)
20.02.2020 в 21:19
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Mariner888 (Одесса)
20.02.2020 в 20:54
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Lion Killer (Львів)
20.02.2020 в 20:50
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