ЛЕ. Шахтер - Бенфика 2:1. Ожидали худшего, а могли еще лучше

Будем откровенны – мы же ожидали худшего и по рисунку игры, и по результату. "Бенфика" в тонусе, а говорить о кризисе после двух неудачных матчей – это смешно. "Шахтер" же не проводил официальных поединков более двух месяцев, на зимних сборах все было пресно, а лидер-бразилец все еще мутит воду странными посланиями. Поэтому эта победа – как бальзам для душа для украинского болельщика, у которого в этом еврокубковом сезоне не осталось никого, кроме "Шахтера". С другой стороны, при такой игре можно было претендовать на более комфортный перед выездом в Лиссабон счет.

"Шахтер" был фаворитом домашнего матча, однако предусмотреть такое ​​существенное преимущество было сложно. В первой половине первого тайма "горняки" более шестидесяти процентов игрового времени владели мячом и почти не выпускали "Бенфику" за центр поля. Правда, и ударов по воротам Влаходимоса также было мало, поэтому самыми опасными стали заблокированный выстрел Виктора Коваленко и неудачно "подкрученный" удар на исполнение от Тайсона.

Взламывать насыщенную оборону было сложно, а вот как только дончане получили пространство – сразу градус напряжения возрос. "Орлы" пошли вперед большими силами в середине тайма и разыграли весьма интересную комбинацию. Впрочем, никого на ударную позицию не вывели. А потом потеряли мяч в зоне перед радиусом штрафной, позволив "Шахтеру" выбежать в контратаку. Алан Патрик протащил мяч почти до чужой штрафной площади и, выбирая один из двух вариантов для передачи, подключил к делу Жуниора Мораеса, который находился слева. Тот хорошо пробил, однако Влаходимос отбил мяч в направлении левого относительно ворот фланга, где уже караулил Марлос. 11-й номер "Шахтера" шансом на добивании воспользовался четко, однако его бутса оказалась в офсайде. Привыкаем – такой уж тренд современного футбола.

"Шахтер" не стушевался после психологической взбучки, хотя и такого большого преимущества уже не было. Позволил "Бенфике" в лице ее капитана Пицци пристреляться, но Пятову даже не пришлось вступать в игру. Другое дело – Влаходимос. Тот справился с мячом после ударов Коваленко и Марлоса в конце тайма. Но опасно было только после выстрела Виктора, Марлос же бил для статистики.

В поправках игра "Шахтера" не нуждалась, поэтому в перерыве Луиш Каштру, наверное, акцентировал внимание на том, что стоит давить и дальше. "Горняки" услышали тренера, а главное – добавили эффективности атакам. Едва ли не каждый выпад футболистов украинской команды вызывал пожар во владениях Влаходимоса. Жуниор Мораес пробил бесхитростно для вратаря уже на старте тайма – на плече бразильского украинца висел оппонент. Исмаили после очередного рейда по флангу запустил мяч в штангу, а Коваленко в подкате не смог добить. И неважно, бил или пасовал Исма... А Марлос после активности все того же левого защитника "Шахтера" вышел на ударную позицию и снова "пропечатав" грудь вратаря.

Но гол назревал и состоялся он после филигранно точного удар Патрика после фланговой работы Исмаили и скидки от Марлоса. Акулы футбольного поля, когда наконец-то "распечатывают" ворота соперника, играющего вторым номером, обычно дожимают его классом. Однако "Шахтер" пошел тернистым путем – пропустил после редкой вылазки португальцев к воротам Пятова. Да еще и после ошибки Матвиенко. Юркий Томаш Тавареш продрался по правому краю, обыгрался с Серви и с близкого расстояния протолкнул мяч в сетку. Вскоре затеплилась надежда, что пышноволосый защитник "Бенфики" был в офсайде в момент передачи на него, однако арбитры на мониторах увидели другое – удар Кривцова по ноге Серви (а офсайд действительно был). Справедливо. Гол был отменен, но Пиццы не дал блюду остыть: назначенный пенальти лидер "орлов" реализовал четко.

Холодный душ при прохладной температуре рисковал обернуться воспалением, однако "горняки" хорошо укрепили иммунитет. И утеплились. Сергей Болбат и Виктор Коваленко, которые редко были заметными фигурами в составе "Шахтера" в матчах такого калибра, играли весьма хорошо. И это придавало команде монолитности. Болбат не забил, а вот Виктор сделал это вкусно. Тайсон запрессинговал Рубена Диаша на левом фланге, протолкнул мяч Мораесу, Жуниор от линии ворот отдал передачу под удар Коваленко и счет стал 2:1. Заслуженно, не придерешься.

А вот после этого команда немного занервничала. Особенно в первые минуты после второго гола. Одному только Гримальдо позволили дважды стрелять словно из пращи, оставив Пятова на растерзание. Благо, Андрей не растерялся. Уже потом зарядил уверенностью и партнеров, которые нормально отбились от позиционных атак и нескольких угловых. Да еще и в контратаки убегали, но ни Коноплянка, ни Коваленко, ни Тайсон не поставили точку. Точка будет в Лиссабоне.

А вот кто ее выделит жирным – тот еще вопрос.

Лига Европы. 1/16-я финала. Первый матч

Украина. Харьков. ОСК "Металлист"

Арбитр – Бобби Мадден (Шотландия)

"Шахтер" - "Бенфика" 2:1

Голы: Алан Патрик 56, Виктор Коваленко 72 - Пицци 66 (пен.)

"Шахтер": Андрей Пятов - Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Исмаили - Алан Патрик (Маркос Антонио 80), Тарас Степаненко - Марлос (Евгений Коноплянка 83), Виктор Коваленко, Тайсон (Тете 90+3) - Жуниор Мораес

"Бенфика": Одиссеас Влаходимос - Томаш Тавареш, Рубен Диаш, Ферри, Алекс Гримальдо - Шикинью (Рафа Силва 79), Флорентину Луиш, Абель Таарабт, Франко Серви - Пицци (Андреас Самарис 90+2), Харис Сеферович (Винисиус 69)

Предупреждение: Флорентину Луиш 90+5