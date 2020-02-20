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ЛЕ. Шахтер - Бенфика 2:1. Ожидали худшего, а могли еще лучше

Лига Европы
(3 голосов)

Шахтер начинает календарный год с победы

ЛЕ. Шахтер - Бенфика 2:1. Ожидали худшего, а могли еще лучше
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Будем откровенны – мы же ожидали худшего и по рисунку игры, и по результату. "Бенфика" в тонусе, а говорить о кризисе после двух неудачных матчей – это смешно. "Шахтер" же не проводил официальных поединков более двух месяцев, на зимних сборах все было пресно, а лидер-бразилец все еще мутит воду странными посланиями. Поэтому эта победа – как бальзам для душа для украинского болельщика, у которого в этом еврокубковом сезоне не осталось никого, кроме "Шахтера". С другой стороны, при такой игре можно было претендовать на более комфортный перед выездом в Лиссабон счет.

ЛЕ. Шахтер - Бенфика 2:1. Ожидали худшего, а могли еще лучше - изображение 1

"Шахтер" был фаворитом домашнего матча, однако предусмотреть такое ​​существенное преимущество было сложно. В первой половине первого тайма "горняки" более шестидесяти процентов игрового времени владели мячом и почти не выпускали "Бенфику" за центр поля. Правда, и ударов по воротам Влаходимоса также было мало, поэтому самыми опасными стали заблокированный выстрел Виктора Коваленко и неудачно "подкрученный" удар на исполнение от Тайсона.

Взламывать насыщенную оборону было сложно, а вот как только дончане получили пространство – сразу градус напряжения возрос. "Орлы" пошли вперед большими силами в середине тайма и разыграли весьма интересную комбинацию. Впрочем, никого на ударную позицию не вывели. А потом потеряли мяч в зоне перед радиусом штрафной, позволив "Шахтеру" выбежать в контратаку. Алан Патрик протащил мяч почти до чужой штрафной площади и, выбирая один из двух вариантов для передачи, подключил к делу Жуниора Мораеса, который находился слева. Тот хорошо пробил, однако Влаходимос отбил мяч в направлении левого относительно ворот фланга, где уже караулил Марлос. 11-й номер "Шахтера" шансом на добивании воспользовался четко, однако его бутса оказалась в офсайде. Привыкаем – такой уж тренд современного футбола.

ЛЕ. Шахтер - Бенфика 2:1. Ожидали худшего, а могли еще лучше - изображение 2

"Шахтер" не стушевался после психологической взбучки, хотя и такого большого преимущества уже не было. Позволил "Бенфике" в лице ее капитана Пицци пристреляться, но Пятову даже не пришлось вступать в игру. Другое дело – Влаходимос. Тот справился с мячом после ударов Коваленко и Марлоса в конце тайма. Но опасно было только после выстрела Виктора, Марлос же бил для статистики.

В поправках игра "Шахтера" не нуждалась, поэтому в перерыве Луиш Каштру, наверное, акцентировал внимание на том, что стоит давить и дальше. "Горняки" услышали тренера, а главное – добавили эффективности атакам. Едва ли не каждый выпад футболистов украинской команды вызывал пожар во владениях Влаходимоса. Жуниор Мораес пробил бесхитростно для вратаря уже на старте тайма – на плече бразильского украинца висел оппонент. Исмаили после очередного рейда по флангу запустил мяч в штангу, а Коваленко в подкате не смог добить. И неважно, бил или пасовал Исма... А Марлос после активности все того же левого защитника "Шахтера" вышел на ударную позицию и снова "пропечатав" грудь вратаря.

ЛЕ. Шахтер - Бенфика 2:1. Ожидали худшего, а могли еще лучше - изображение 3

Но гол назревал и состоялся он после филигранно точного удар Патрика после фланговой работы Исмаили и скидки от Марлоса. Акулы футбольного поля, когда наконец-то "распечатывают" ворота соперника, играющего вторым номером, обычно дожимают его классом. Однако "Шахтер" пошел тернистым путем – пропустил после редкой вылазки португальцев к воротам Пятова. Да еще и после ошибки Матвиенко. Юркий Томаш Тавареш продрался по правому краю, обыгрался с Серви и с близкого расстояния протолкнул мяч в сетку. Вскоре затеплилась надежда, что пышноволосый защитник "Бенфики" был в офсайде в момент передачи на него, однако арбитры на мониторах увидели другое – удар Кривцова по ноге Серви (а офсайд действительно был). Справедливо. Гол был отменен, но Пиццы не дал блюду остыть: назначенный пенальти лидер "орлов" реализовал четко.

Холодный душ при прохладной температуре рисковал обернуться воспалением, однако "горняки" хорошо укрепили иммунитет. И утеплились. Сергей Болбат и Виктор Коваленко, которые редко были заметными фигурами в составе "Шахтера" в матчах такого калибра, играли весьма хорошо. И это придавало команде монолитности. Болбат не забил, а вот Виктор сделал это вкусно. Тайсон запрессинговал Рубена Диаша на левом фланге, протолкнул мяч Мораесу, Жуниор от линии ворот отдал передачу под удар Коваленко и счет стал 2:1. Заслуженно, не придерешься.

А вот после этого команда немного занервничала. Особенно в первые минуты после второго гола. Одному только Гримальдо позволили дважды стрелять словно из пращи, оставив Пятова на растерзание. Благо, Андрей не растерялся. Уже потом зарядил уверенностью и партнеров, которые нормально отбились от позиционных атак и нескольких угловых. Да еще и в контратаки убегали, но ни Коноплянка, ни Коваленко, ни Тайсон не поставили точку. Точка будет в Лиссабоне.

А вот кто ее выделит жирным – тот еще вопрос.

ЛЕ. Шахтер - Бенфика 2:1. Ожидали худшего, а могли еще лучше - изображение 4

Лига Европы. 1/16-я финала. Первый матч
Украина. Харьков. ОСК "Металлист"
Арбитр – Бобби Мадден (Шотландия)

"Шахтер" - "Бенфика" 2:1
Голы: Алан Патрик 56, Виктор Коваленко 72 - Пицци 66 (пен.)

"Шахтер": Андрей Пятов - Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Исмаили - Алан Патрик (Маркос Антонио 80), Тарас Степаненко - Марлос (Евгений Коноплянка 83), Виктор Коваленко, Тайсон (Тете 90+3) - Жуниор Мораес

"Бенфика": Одиссеас Влаходимос - Томаш Тавареш, Рубен Диаш, Ферри, Алекс Гримальдо - Шикинью (Рафа Силва 79), Флорентину Луиш, Абель Таарабт, Франко Серви - Пицци (Андреас Самарис 90+2), Харис Сеферович (Винисиус 69)

Предупреждение: Флорентину Луиш 90+5

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Лига Европы Шахтер (Донецк) Шахтер - Бенфика
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Комментарии (125)
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Andre 1972 (Харьков)
20.02.2020 в 23:03
Игра мне понравилась, но судейство ужасное! Вместо того что бы уничтожить Бенфику 4-1, или 5-1 по игре , но этот гребаный ВАР и шотландские судьи сыграли с нами злую шутку, зделали все что бы оставить никакой бенфике прекрассный шанс пройти Шахтар, но если наши прибавят то они раздавят в Лиссабоне этих португальских орлов! Шахта в ЛЕ имеет прекрассный шанс побороться за трофей !!!!!
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+3
-4
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okolegko (Київ)
20.02.2020 в 23:20
Занадто емоційно, але правдиво. Я не прихильник Шахти і їхнього "спонсора", але в даному поєдинку відбувалося щось незрозуміле, як для неупередженого глядача
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+1
-1
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okolegko (Київ)
20.02.2020 в 23:00
Взагалі окрема тема призначення пенальті/скасування голу. Це схоже на реєстрацію нового гравця Барселони. Що хочу, те і роблю...
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+8
-4
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
20.02.2020 в 23:04
Ты в бреду?
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+3
-5
avatar
okolegko (Київ)
20.02.2020 в 23:14
Не більше за тебе
+1
-1
support (Kyiv)
20.02.2020 в 23:52
Если есть правила о каком беспределе Барселоны ты говоришь ?
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0
0
football oracul (Черновцы)
20.02.2020 в 22:57
Безумно интересная игра. Судейские решения это отдельный разговор. Но, игра Шахты приятно удивила. Болбат, Коваленко были в тему. Тайсон, Исмаили как всегда- на уровне. Защита... ну такое... Если Бенфика показала бы другую игру, было бы веселее. Удачи Шахтёру!!!!!
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+4
-4
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hoy (Київ)
20.02.2020 в 23:00
Потому что судья купленый
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+1
-5
football oracul (Черновцы)
20.02.2020 в 23:02
Он был больше перепуганный, чем чупленый
+3
-3
KpaMapb (Краматорск)
20.02.2020 в 22:55
Фол Кривцова был после фиксации оффсайда? Судя по повторам - да. Тогда объясните почему вообще фиксировалось это нарушение?
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+5
-1
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Romerik (YNWA)
20.02.2020 в 23:00
Так никто не знает. Думали может ты нам обяснишь
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+5
0
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
20.02.2020 в 22:50
Думаю у Шахты всё будет нормалек в Португалии. Они в гостях играют лучше. Да и сейчас после зимней спячки смотрелись хорошо.
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+5
-2
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hoy (Київ)
20.02.2020 в 23:01
Скорей там проиграют,там судья ищё будет круче если они уже этого купили
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0
-6
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okolegko (Київ)
20.02.2020 в 22:50
Схоже (намагаюся помилитися), знову протягують зручнішу команду (але це не точно, я не прихильник теорії змови)
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+1
-3
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hoy (Київ)
20.02.2020 в 23:03
Так воно і є
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+1
-3
Dimka26 (Чернигов)
20.02.2020 в 22:50
Ну что тут сказать. Мативенка хотят купить Арсенал, да? Кототрого как пацана разводят, а это даже не Мбаппе и Холланд его крутил... Нужно признать, что Алан ПАтрик все же прибавил. Коваленко как всегда на поле тупил, но у него есть хорошая особенность, которой он воспользовался в этом матче - он все же умеет хорошо пробивать по воротам. А так.. ожидалось, что игра будет хуже. Надеюсь, обороты не сбавят. И удачно проиграть в ближайшем матче УПЛ в воскресенье. Это будет полезно для встряски перед матчем в Лиссабоне)))
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+2
-5
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hoy (Київ)
20.02.2020 в 23:06
Если б Коваленко не был дятел то он бы не падал а забил бы гол спокойно от штанги в пустые ворота
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+3
-1
Dimka26 (Чернигов)
20.02.2020 в 23:16
Вот и я об этом. У него нет интеллекта на поле. Не может адекватно рассчитать полет мяча и прыгает в надежде непонятно на что. Хотя по отскоку от штанги было видно, что он бы мог переправить мяч в ворота, если бы просто набегал без падения. Но это же Коваленко, а не Иньеста либо Хави.
+2
0
avatar
okolegko (Київ)
20.02.2020 в 22:47
З приводу пенальті/офсайду... як на мене... ви все зрозуміли...
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+4
-4
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.02.2020 в 22:41
У Лісабоні все стане на свої місця.
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+2
-7
Володимирович (Кременчуг)
20.02.2020 в 22:45
Пиши як є: Віктор Бот ( Нові Санжари).
Ответить
+3
-3
avatar
Romerik (YNWA)
20.02.2020 в 22:46
Актуальный юмор пошел
+4
-2
kalimeras2020 (Ирпень)
20.02.2020 в 22:38
классная игра...но часто мяч передерживали..и реализация блин.
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+4
-3
Геродот (Винница)
20.02.2020 в 22:33
Победа Шахтера приятна, но если бы не этот несчастный пенальти. Вина Кривцова очевидна - вместо того, чтобы идти на мяч, он тупо ждал, пока мяч сам до него долетит. А игрок Бенфики не стал ждать, ринулся к мячу и получил по ногам от Кривцова. Пенальти чистый. Игра, как первая после зимнего перерыва, была, как по мне, неплохой, хорошие скорости. Хорошо выглядели Исмаили, Тайсон, Мораес. Марлос, пока не подсел. Уж очень быстро он устает. Не понимаю замен Каштру. Вместо Марлоса выпускает на поле Коноплянку в додачу к играющим на левом фланге Исмаили и Тайсону , а правый фланг полностью оголил. Там явно напрашивался выход Тете, но его выпустили слишком поздно. Надеюсь, как и все, на удачный исход в ответной игре в Португалии , но как-то тревожно - счет 2:1 очень скользкий, да и чужое поле.
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+2
-8
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Romerik (YNWA)
20.02.2020 в 22:34
Какой чистый пенальти, если за долю секунды до этого был офсайд...
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+6
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hoy (Київ)
20.02.2020 в 22:37
Не оброщай внимание этот Геродот такой же слепой как лысый чёрт который судил
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hoy (Київ)
20.02.2020 в 22:47
Дядя слепой Геродот при пасе черту на котором было пенальти он даже Пятова был ближе к линии ворот,проверь зрение или учи правила как твой Лысый слепец как ты судья с Европы,который смотрит следующий пас голевой.
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bonipok (Schastya)
20.02.2020 в 22:32
Пенальти Шахтеру - фантастика судейства.Гол отменен по причине офсайда. нарушение после офсайда. игра уже остановлена по причине нарушения правил. пенальти после остановки игры.
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hoy (Київ)
20.02.2020 в 22:59
Судейский безпредел.Лысый и ещё искал что придумать добавил 5 минут,а играл 6.Просто в Европе лучьше судят чем у нас.
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GastraleR (Запорожье)
20.02.2020 в 22:27
перед пенальти был офсайд, поставил на стоп кадр и там четко видно.
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-2
аалекс ( Крым)
20.02.2020 в 22:31
Судя по всему - судья на стоп кадр не ставил.
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GastraleR (Запорожье)
20.02.2020 в 22:47
да, но когда забивал Шахтер то поставил на стоп кадр)
+3
-2
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hoy (Київ)
20.02.2020 в 22:51
Зато лысый первый не засчитаный гол Шахтёру поставил на стоп кадр когда Бутса Марлоса вылезла на !0 см
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hoy (Київ)
20.02.2020 в 22:54
Да он и не тот пас смотрел в повторе а голевой
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Romerik (YNWA)
20.02.2020 в 22:31
Согласен. Причем офсайд на пол игрока... Если такие конечно фиксируются правилами футбола...
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IgAr (FcBc) (Chernivtsi)
20.02.2020 в 22:31
Угу. Вот накопившиеся вопросы:1. Если гол отменен, значит был офсайд у португальца? 2. Если 1. правильно, то после офсайда нарушения правил быть не может, т.к. игра считается остановленной. 3. За что пенальти? 4. Если пенальти назначен за эпизод, предшествующий голу, а офсайда не было, зачем наказывать Бенфику и отменять забитый гол (а вдруг пеналь они не забьют?) Судья же не свистнул во время игры, Бенфика забила чистый гол, зачем его отменять? Объясните, пожалуйста мне непонятливому...
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-2
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
20.02.2020 в 22:35
2 момента совпадают-удар по воротам и снос игрока Кривцовым
0
-3
Slawek1711 (Gdańsk)
20.02.2020 в 22:43
Да ты не один здесь непонятливый)))
+2
-2
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hoy (Київ)
20.02.2020 в 23:12
1.Или Судью купили 2.или в Европе судят лучьше чем в Украине.3или судья лысый и слепой
0
0
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hoy (Київ)
20.02.2020 в 22:51
Зато лысый чёрт первый не засчитаный гол Шахтёру поставил на стоп кадр когда Бутса Марлоса вылезла на !0 см
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okolegko (Київ)
20.02.2020 в 22:26
Якщо порівнювати з грою дворічної давнини проти Роми, насправді мало що змінилося... 2:1 після першого поєдинку, а потім... невже 0:1? Було б не бажано
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0
-5
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
20.02.2020 в 22:21
Удачи любимому Шахтёру в ответке!!!! Ибо писать и спорить со спецами не хочется, послухаю старый Def Leppard-и у люлю))))
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-3
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Mariner888 (Одесса)
20.02.2020 в 22:20
VAR вары гол отменили, лайнцмэн ничего не заметил, если такие миллиметровые офсайды фиксировать - то это ппц. Уже и порадоваться нормально за гол не можешь, смотришь каждый раз на рефери по несколько минут, который и сам дупля не даёт, вдруг отменят или ещё что. Азарт пропадает когда долго решение принимают - печалька
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+6
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
20.02.2020 в 22:23
дык рефери-гавно, забили-не забили?
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-4
Володимирович (Кременчуг)
20.02.2020 в 22:19
І напад...Коваленко ДУЖЕ якісно зіграв... я був просто в шоці! Дуже рад за нього!!! Тайсон ...нічого не міняється : якісний гравець але егоїсм ну дуже сильно заважає( в кінці вихід 3 в 2 запоротий це жесть) .Марлос не погано але таке враження що це Рівалдо в 43! Все на місці,а з хвилини так 65 взагалі стоячи. І Мораес звичайно молодець : дуже багато працював , боровся.. але ті моменти що в нього були повинен був реалізовувати!!!
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Romerik (YNWA)
20.02.2020 в 22:22
По Тайсону, видно что он очень обижен на весь мир, и не хочет тут играть... Нужно было отпускать его зимой..
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Володимирович (Кременчуг)
20.02.2020 в 22:31
А ще краще літом! За пів року Марлос звик би до лівого флангу, а Тете грав би в основі і за цей час була потужна атака!!!
0
-3
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таврия19752009 (симферополь)
20.02.2020 в 22:16
В Португалии опять приживутся и будут удерживать пока не пропустят
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Mak Nazario (Кривой Рог )
20.02.2020 в 22:17
Сто процентов
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Mak Nazario (Кривой Рог )
20.02.2020 в 22:18
Пару пустят и опять домой не с чем
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Mariner888 (Одесса)
20.02.2020 в 22:26
Надеюсь, что не обосрутся и забьют на выезде, если не удалят наших - то шанс пройти есть.
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Comment06 (Украина)
20.02.2020 в 22:16
Совсем не весенний футбол, особенно от Шахтера! Приятно удивили- сыграли на приличных скоростях, технично, комбинационно, уверенно первым номером. Заслуженно победили сильного соперника, жаль, что не в 2 мяча ( может не хватить). Уже на хорошем ходу Исмаили, Тайсон, Мораес, неплохи Коваленко, Степаненко. Пока не в теме Болбат с Коноплянкой, и, как обычно с косой Кривцов! Шансы- 50 на 50 с небольшим преимуществом Бенфики.
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таврия19752009 (симферополь)
20.02.2020 в 22:16
Каштру физрук .почему постоянно как Шахтер забивает он прижимается к своим воротам и пропускает .что за установка? Почему выпускается вместо никакого Марллса никакой коноплянка а Тете сидит в запаса.Понравились Болбат,Коваленко,Исмаил. Судейство неадекватное в пользу Бенфики
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
20.02.2020 в 22:16
Судейство-нормуль
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аалекс ( Крым)
20.02.2020 в 22:25
Ну так и Бенфика после пропущенных чуток по-другому начинала играть. По Тете полностью согласен, но может не в форме или микротравма.
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Mak Nazario (Кривой Рог )
20.02.2020 в 22:15
В Португалии как всегда пару без ответных и домой
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Володимирович (Кременчуг)
20.02.2020 в 22:42
Ти що з Нових Санжар???
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okolegko (Київ)
20.02.2020 в 22:13
Насправді могли і набагато більше...
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Володимирович (Кременчуг)
20.02.2020 в 22:12
За гравцями : Пятов дуже якісний гравець, дай Бог йому здоров'я ще років два три так грати. Болбат молодець але явно підсів і дуже лажав і не встигав в останні хвилини. Крівцов не погано не добре, як завжди. Матвієнко дуже добре ,але не на 20 млн. (
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Karamba911 (Львів)
20.02.2020 в 22:11
Коментатор в завершенні гри верещав, так би ніби Шахтар Лігу Європи виграв;)
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Ihorbird (Мариуполь)
20.02.2020 в 22:11
дякую гірникам за перемогу! прохід далі невизначений, але шанс у хлопак є!
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Харьковчанин (Харків)
20.02.2020 в 22:09
Марлос - молоток! Чи схуднув? Бігав набагато краще ніж в кінці минулого року!
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support (Kyiv)
20.02.2020 в 22:09
Налетели динамовские шавки, минусуют комменты
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-7
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
20.02.2020 в 22:07
oda1979- у меня нет слов на твой пост)))) ты бессмертный?
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oda1979 (Запорожье)
20.02.2020 в 22:08
Виде бессвязность мысли твоей. Что случилось?
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0
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
20.02.2020 в 22:10
Виде? О ком мы говорим? И чего ты мне вопросы задаёшь?
+1
-3
oda1979 (Запорожье)
20.02.2020 в 22:11
Вижу.. сорри продукт Джобса сам корректирует
0
-6
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Romerik (YNWA)
20.02.2020 в 22:10
Не, но ты внатуре дичь несвязную ниже написал
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0
-4
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
20.02.2020 в 22:12
Не могу найти
+1
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Algrab (Костопiль)
20.02.2020 в 22:07
Несподівано...Тим цікавіше буде матч-відповідь.
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-6
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
20.02.2020 в 23:03
Дебил, что ты тут делаешь? Иди в свою рагулятину. Для тебя же всё что с Донецком хоть как-то связано, серары.Проститутка, где лучше сейчас туда и я. Так?
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+3
0
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Aleksandr.t (Донецк)
20.02.2020 в 22:06
Думал будет хуже, но в целом очень даже ничего выглядел Шахтёр. ВАР - это зашквар!!! Шансы 50 на 50.
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+4
-5
kapost (Винница)
20.02.2020 в 22:05
Це суркіс всім мінусує? З перемогою!
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+9
-5
support (Kyiv)
20.02.2020 в 22:12
Бокаса, саша хм, динамомашина и прочая шваль
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+7
-3
Володимирович (Кременчуг)
20.02.2020 в 22:27
Чули про те що Порох найняв контору яка підтримує 200 000 ботів у соц. мережах. Так от ті що ти перерахував думаю з тієї самою організації
+1
-3
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
20.02.2020 в 22:55
Шо ты несёшь дурень. Или ты Владимировна- сплетница у подъезда?
+3
-2
Володимирович (Кременчуг)
20.02.2020 в 22:59
Не дивись новини по TV , не будеш таким дурним!!!
0
-2
Володимирович (Кременчуг)
20.02.2020 в 22:04
Ох ВАР і наварив))) Але за буквою закону все вірно: до арбітра нема питань. Так і не зрозумів за грою це Шахтар такий сильний чи Бенфіка така слабка! Результат полишає однакові шанси обом командам! З перемогою вболівальників Шахтаря і таблицю коефіцієнтів України!!!
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+4
-4
KpaMapb (Краматорск)
20.02.2020 в 23:00
Питання до арбітра якраз є - яке пенальти якщо зафіксовано офсайд?
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0
-2
SERG DIAGER (Сумы)
20.02.2020 в 22:04
Тільки я помітив, що коментатор на футболі назвав Сеферовича резервним голкіпером?))
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+2
-3
oda1979 (Запорожье)
20.02.2020 в 22:05
Может он знает больше чем мы?
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0
-4
SERG DIAGER (Сумы)
20.02.2020 в 22:07
А може курить щось інше
+1
-2
Alk1964 (Краматорск)
20.02.2020 в 22:06
Ляпнул в конце игры.
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0
-3
Alk1964 (Краматорск)
20.02.2020 в 22:08
Родственники комментатора нас уже отминусовали!
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0
-2
v.grischuk (Винница)
20.02.2020 в 22:01
Учитывая что это единственный наш представитель в еврокубках..... Все супер! Молодцы!
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+9
-4
beaver_penetrator (Meiringen)
20.02.2020 в 22:01
Сайт нагнетал Шахтеру кризис... окакались, ну ничего, будут постить Морозючку. Для первой игры сезона не плохо. Дальше будут только набирать.
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+8
-6
SD123 (Ясиноватая)
20.02.2020 в 22:05
а кто ожидал, такой формы?
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+1
-6
avatar
Mariner888 (Одесса)
20.02.2020 в 22:01
С почином, надеюсь ответочка тоже будет не хуже. Давить портосов надо, а не прижиматься к своим воротам и будет нам счастье )))
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+9
-4
v.grischuk (Винница)
20.02.2020 в 22:00
Поздравляем с победой!!! Аппетит приходит вовремя игры)) Однозначно были лучшими!!!
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+10
-5
Justise (Львів)
20.02.2020 в 21:59
Як після офсайду можна ставити пенальті??? Як і з Аталантою судді проти Шахтаря...Не було б того лівого пенальті то думаю 2:0 рахунок на який Шахтар награв і який мабуть вивів би їх в 1/8..а так маємо що маємо...
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+10
-5
oda1979 (Запорожье)
20.02.2020 в 22:01
Можно. Фол был раньше чем гол. Тут на усмотрение судьи.
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+2
-8
Justise (Львів)
20.02.2020 в 22:03
Гол був після офсайду.Що було далі немає ніякого значення...а тут ще й пенальті поставили..
+5
-4
oda1979 (Запорожье)
20.02.2020 в 22:04
Не было там вне игры.
+2
-7
SD123 (Ясиноватая)
20.02.2020 в 22:06
если бы не было вне игры, засчитали бы гол.
+6
-5
oda1979 (Запорожье)
20.02.2020 в 22:07
Я про эпизод с голом бенфики.
0
-7
SD123 (Ясиноватая)
20.02.2020 в 22:07
я тоже)
+1
-3
oda1979 (Запорожье)
20.02.2020 в 22:10
Каким образом офсайд которого не было связан с пенальти??? Защитник стукнул по ноге португальца до гола. Гол отменили. Пенальти поставили. Бред конечно. Но, все по правилам
+1
-4
Justise (Львів)
20.02.2020 в 22:11
Стоп кадрів не було..коли будуть тоді побачимо..а візуально там офсайд..
+3
-2
avatar
Romerik (YNWA)
20.02.2020 в 22:12
Вообще меня интересует фиксируются ли такие оффсайды. Если да, то оффсайд чистый..
+3
-1
oda1979 (Запорожье)
20.02.2020 в 22:13
Смотрел футбол по немецкому каналу. Сказали, что офсайда не было
+1
-3
Justise (Львів)
20.02.2020 в 22:15
Коли гравець б'є у штангу... а добиває інший і він в офсайді то гол не зараховують...
0
0
avatar
Romerik (YNWA)
20.02.2020 в 22:20
oda1979 если хочешь, зайди на ютуб, на футболы, на вот это видео Гол! Pizzi, 67 хв. (P), Бенфіка, и посмотри 0:21 секунду. Там в момент удара патлатого, другой игрок бенфики явно в ффсайде. Еще раз говорю, что это если такие оффсайды фиксируются... Не знаю точно...
+2
0
SERG DIAGER (Сумы)
20.02.2020 в 22:01
Якби не поставив пенальті, то зарахував би гол, адже там офсайду ніякого не було. А так з'явилася надія, що Пятов потягне пеналь. Але...
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+1
-5
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
20.02.2020 в 22:02
А это, дружище, толлерантность-если ты гол забил, то мы посмотрим, может тебя перед этим кто-нибудь не трахнул???))))))
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+2
-6
oda1979 (Запорожье)
20.02.2020 в 22:02
Бухой?
0
-7
Володимирович (Кременчуг)
20.02.2020 в 22:56
Читайте правила : передостанній гравець команди яка захищається! Не дивиться на воротаря!!@
0
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
20.02.2020 в 21:58
Та какой шикарный матч? Мёртвая Бенфика, привезённый гол-вы что, курили что-то другое?
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+2
-11
avatar
scorpius (Ck)
20.02.2020 в 22:01
А Шахтер ну прям живее всех живых после зимы) Было и получше, но было и похуже...
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+5
-5
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
20.02.2020 в 22:03
На фоне этой "грозной" Бенфики-мы обкакались, ИМХО
0
-8
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
20.02.2020 в 22:22
Налетела динамовская шваль
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+1
-1
oda1979 (Запорожье)
20.02.2020 в 21:58
Шахтер гут. Португалия тупо замёрзли. Жаль не 3-1..
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+6
-6
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
20.02.2020 в 22:04
Чё ты спрашивал? Накатить хочешь?
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+1
-3
oda1979 (Запорожье)
20.02.2020 в 22:05
У тебя денег не хватит.
0
-5
avatar
scorpius (Ck)
20.02.2020 в 21:57
Норм. Для первой игры пойдет, думал будет хуже. Защита наша как всегда, на ровном месте, но в целом игра понравилась. Ответка будет напряженная, есть интерес)
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+4
-5
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victor1306 (Мадрид)
20.02.2020 в 21:57
Та не погано так, здається, як на перший матч в сезоні. Але таких португезів можна проходити!
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+1
-6
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
20.02.2020 в 21:56
Шикарный матч от Шахтёра, кучи моментов, наконец-то владение м'ячом не ради владения, не дали ничего сделать бенфике, могли забивать четыре, но реализация хромает. Ждём матча в Лисабонне, там всё и решится
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+7
-4
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Hugo64 (PARIS)
20.02.2020 в 21:56
первая игра --нормально-- были ошибки, особенно у марлоса-а тав принципе неплохо-
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+4
-4
avatar
Romerik (YNWA)
20.02.2020 в 21:56
Как для первого матча, еще и против Бенфики это очень хорошая игра... Учитывая опыт прошлых лет...
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+9
-4
lightning (Одесса)
20.02.2020 в 21:56
Молодцы! Есть ещё порох в пороховницах!
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+5
-4
Vova Andrienko
20.02.2020 в 21:56
Молодцы! После отпуска обычно шляпа, а тут Шахтер показал отличную игру как для весны! Тут 3:1 никакого положения там небыло, ногти в офсайде не считаются!
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+8
-4
аалекс ( Крым)
20.02.2020 в 21:55
Как для первой игры сезона, то горняки выглядели очень прилично. Если Бенфика будет так играть в обороне в ответке, то шансы забить у Шахтера будут Считаю, что шансы по-прежнему 50 на 50.
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+9
-4
support (Kyiv)
20.02.2020 в 21:55
Изи , третий бы забить и не пропускать с первого подключения правого защитника - было бы идеально
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+6
-6
Sneg SD (Умань)
20.02.2020 в 21:54
Хороша гра! Молодці!⚒⚒⚒
Ответить
+7
-5
Федотов Артем (Харьков)
20.02.2020 в 21:53
шлак
Ответить
+5
-13
v.grischuk (Винница)
20.02.2020 в 21:57
Это ты про своё сознание?
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+7
-5

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