Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Севилья отскочила в Румынии, Хетафе сильнее полуфиналиста ЛЧ, Интер дожимает болгарский автобус. Что сегодня происходит в ЛЕ
Обзор матчей первого блока Лиги Европы
В 19:55 начались начались восемь игр второго по статусу еврокубкогого турнира. UA-Футбол тезисно рассказывает о главных событиях вечера.
- Японец Камада не забил ни одного гола в текущем розыгрыше Бундеслиги, зато в Лиге Европы у него уже шесть результативных ударов. Сегодня 23-летний футболист деклассировал одну из команд концерна "Ред Булл", оформив хет-трик.
"Айнтрахт" - "Зальцбург" 4:1
Голы: Камада 12, Камада 43, Камада 53, Костич 56 - Хван 85 (пен.)
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- Гол экс-игрока "Зари" Денниса Боннавентуре помог "Брюгге" отстоять ничью против МЮ. Нужно, впрочем, признать, что Сульшер вновь пошёл на ротацию в еврокубке, поэтому результат сенсационным не назовёшь.
"Брюгге" - МЮ 1:1
Голы: Боннавентуре 15 - Марсьяль 36
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- "Селтик" увозит из Дании ничью. Наш Марьян Швед по традиции для нынешнего сезона оказался вне заявки "кельтов". Скандинавы перед финальным свистком не смогли пробить голкипера "Селтика" Фостера.
"Копенгаген" - "Селтик" 1:1
Голы: Н'Дое 52 - Эдуар 14
Нереализованный пенальти: Стаге 79 (вратарь)
- "Интер" с небывалым трудом дожал чемпиона Болгарии. Только в компенсированное время миланцы смогли закрепить преимущество. За весь матч "Лудогорец" только один раз пробил в направлении ворот Паделли.
"Лудогорец" - "Интер" 0:2
Гол: Эриксен 71, Лукаку 90+4
- "Спортинг" сделал весомый шаг в 1/8 финала Лиги Европы. Один из грандов чемпионата Португалии убедительно разобрался "Башакшехиром". Турки, признаться, сегодня больше на статистов были похожи, но "гол престижа" должен помочь во второй игре.
"Спортинг" - "Башакшехир" 3:1
Голы: Коутс 3, Шпорар 44, Виетто 51 - Вища 76 (пен.)
- Третья на данный момент команда испанского футбола одержала минимальную победу над полуфиналистом прошлогодней Лиги чемпионов. Комбинация на точный удар Дейверсона должна претендовать на гол недели в турнире.
"Хетафе" - "Аякс" 2:0
Гол: Дейверсон 38, Кенеди 90+3
- Совсем плохи дела у "Севильи", которая доводит свою серию без побед до пяти встреч. Помимо ничьих и поражений в чемпионате страны андалусцы добавили себе в пассив ничью в Румынии, отскочив в последней десятиминутке.
"Клуж" - "Севилья" 1:1
Гол: Джокович 58 (пен.) - Эн Несири 82
- В Харькове сыграли матч имени VAR. Здесь впервые в истории Лиги Европы был отменён гол после просмотра повтора, а затем также телевизор помог рефери назначить пенальти в ворота хозяев. Но "Шахтёр" всё же смог одержать стратегическую победу накануне выездной игры.
"Шахтёр" - "Бенфика" 2:1
Гол: Патрик 56, Коваленко 72 - Пицци 67 (пен.)
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