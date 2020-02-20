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Севилья отскочила в Румынии, Хетафе сильнее полуфиналиста ЛЧ, Интер дожимает болгарский автобус. Что сегодня происходит в ЛЕ

Лига Европы
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Обзор матчей первого блока Лиги Европы

Севилья отскочила в Румынии, Хетафе сильнее полуфиналиста ЛЧ, Интер дожимает болгарский автобус. Что сегодня происходит в ЛЕ
UA-Футбол
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В 19:55 начались начались восемь игр второго по статусу еврокубкогого турнира. UA-Футбол тезисно рассказывает о главных событиях вечера.

  • Японец Камада не забил ни одного гола в текущем розыгрыше Бундеслиги, зато в Лиге Европы у него уже шесть результативных ударов. Сегодня 23-летний футболист деклассировал одну из команд концерна "Ред Булл", оформив хет-трик.

"Айнтрахт" - "Зальцбург" 4:1
Голы: Камада 12, Камада 43, Камада 53, Костич 56 - Хван 85 (пен.)

Подробнее об игре читайте здесь.

  • Гол экс-игрока "Зари" Денниса Боннавентуре помог "Брюгге" отстоять ничью против МЮ. Нужно, впрочем, признать, что Сульшер вновь пошёл на ротацию в еврокубке, поэтому результат сенсационным не назовёшь.

"Брюгге" - МЮ 1:1
Голы: Боннавентуре 15 - Марсьяль 36

Подробнее об игре читайте здесь.

  • "Селтик" увозит из Дании ничью. Наш Марьян Швед по традиции для нынешнего сезона оказался вне заявки "кельтов". Скандинавы перед финальным свистком не смогли пробить голкипера "Селтика" Фостера.

"Копенгаген" - "Селтик" 1:1
Голы: Н'Дое 52 - Эдуар 14
Нереализованный пенальти: Стаге 79 (вратарь)

  • "Интер" с небывалым трудом дожал чемпиона Болгарии. Только в компенсированное время миланцы смогли закрепить преимущество. За весь матч "Лудогорец" только один раз пробил в направлении ворот Паделли.

"Лудогорец" - "Интер" 0:2
Гол: Эриксен 71, Лукаку 90+4

  • "Спортинг" сделал весомый шаг в 1/8 финала Лиги Европы. Один из грандов чемпионата Португалии убедительно разобрался "Башакшехиром". Турки, признаться, сегодня больше на статистов были похожи, но "гол престижа" должен помочь во второй игре.
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"Спортинг" - "Башакшехир" 3:1
Голы: Коутс 3, Шпорар 44, Виетто 51 - Вища 76 (пен.)

  • Третья на данный момент команда испанского футбола одержала минимальную победу над полуфиналистом прошлогодней Лиги чемпионов. Комбинация на точный удар Дейверсона должна претендовать на гол недели в турнире.

"Хетафе" - "Аякс" 2:0
Гол: Дейверсон 38, Кенеди 90+3

  • Совсем плохи дела у "Севильи", которая доводит свою серию без побед до пяти встреч. Помимо ничьих и поражений в чемпионате страны андалусцы добавили себе в пассив ничью в Румынии, отскочив в последней десятиминутке.

"Клуж" - "Севилья" 1:1
Гол: Джокович 58 (пен.) - Эн Несири 82

  • В Харькове сыграли матч имени VAR. Здесь впервые в истории Лиги Европы был отменён гол после просмотра повтора, а затем также телевизор помог рефери назначить пенальти в ворота хозяев. Но "Шахтёр" всё же смог одержать стратегическую победу накануне выездной игры.

"Шахтёр" - "Бенфика" 2:1
Гол: Патрик 56, Коваленко 72 - Пицци 67 (пен.)

Подробнее об игре читайте здесь.

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В статье: Копенгаген Спортинг (Лиссабон) Аякс (Амстердам) Клуж Интер (Милан) Селтик (Глазго) Севилья "Хетафе" Лудогорец (Разград) Истанбул ББ (Стамбул)
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