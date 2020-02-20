Как волки у себя в логове разорвали робких попугаев. Лига Европы. Вулверхэмптон – Эспаньол 4:0

Уже на первых минутах гости четко обозначили диспозицию – никаких претензий на владение мячом и упование на "слаженность" в оборонительных построениях. "Волки" же не проявили гостеприимности и сломали гостям весь план уже на 15-й минуте: после подачи с корнера скидку головой на ногу Жоте оформил Рауль Хименес – сфера оказалась в сетке не без помощи небольшого рикошета. Почти сразу удвоить цифры мог Траоре, но голкипер "Эспаньола" вышел победителем из дуэли 1 на 1.

"Эспаньол" робко, но сумел перейти за центральный круг с помощью не приносящего дивидендов перекатывания снаряда – о действиях на финальной трети речи даже и не шло, "Вулвз" уверенно перекусывали соперника. Что касается наступлений хозяев, то они в основном проходили через правый фланг, где калейдоскоп финтов устраивал Траоре – у Адама накопилось 8 успешных обводок в первой 45-минутке, это больше, чем у всех остальных футболистов на поле вместе взятых (7). Первый тайм закончился под аккомпанемент нервов Итурраспе, который вел единоборство с Жотой, после чего решил продемонстрировать недовольство игрой Диогу и пошел с ним "лоб в лоб" – справедливый "горчичник".

HT | #WOL 1-0 #ESP



The whistle blows for half time and Wolves take a 1-0 lead into the break. Diogo Jota's goal the difference between the sides. #WOLESP



⏱⚽️ pic.twitter.com/tvaCSwoOet — Wolves (@Wolves) February 20, 2020

"Эспаньол" вернулся на поле после перерыва достаточно воодушевленным: команда наверняка получила установку действовать более смело, но энтузиазма гостей хватило ровно на 7 минут, после чего Невеш сочно поймал мяч слету перед штрафной площадкой испанцев – хлесткий удар Рубена установил на табло счет 2:0. За полчаса до конца встречи гости нанесли первый относительно толковый выстрел – яркая демонстрация качества их футбола, точнее, его отсутствия. В сетку ворот гостей закономерно влетел третий мяч: Жота получил проникающий пас в штрафной площадке и разяще пробил в ближний угол. Во втором тайме Нуну Эшпириту Санту намеренно заменил Траоре и Хименеса – к слову, вышедший вместо Рауля Нету почти сотворил шедевр, пробив издали, но стойка сыграла за голкипера.

В последние 15 минут испанцы рассыпались окончательно: Диогу сумел оформить хет-трик после смещения с фланга в центр, отправив круглого в аккурат под штангу – сразу после успеха и сам Жота отправился отдыхать, уступив место на поле новичку "Вулвз" Поденсе. Итог: закономерная и заслуженная победа хозяев в энергосберегающем режиме – не совсем понятно, почему тренер "Эспаньола" так сильно жестикулировал на скамейке, неужели цифры не отображают реального положения вещей?

Лига Европы, 1/16 финала.

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный судья: Тобиас Штилер (Германия)

"Вулверхэмптон" – "Эспаньол" 4:0

Голы: Жота (15, 67, 81), Невеш (52)

"Вулверхэмптон": Патрисиу – Боли, Коади, Саисс – Доэрти, Моутиньо, Невеш, Кастро – Траоре (Дендонкер, 61), Хименес (Нету, 75), Жота (Поденсе, 83)

"Эспаньол": Прието – Вила, Калеро, Налдо, Переа Гомес (Дардер, 76) – Варгас, Итурраспе (Силва, 61), Санчес, Лэй – Феррейра, Мелендо (Кальери, 62)

Предупреждения: Моутиньо (44) – Итурраспе (43), Переа Гомес (67), Санчес (78)