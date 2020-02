Как волки у себя в логове разорвали робких попугаев. Лига Европы. Вулверхэмптон – Эспаньол 4:0

Уже на первых минутах гости четко обозначили диспозицию – никаких претензий на владение мячом и упование на "слаженность" в оборонительных построениях. "Волки" же не проявили гостеприимности и сломали гостям весь план уже на 15-й минуте: после подачи с корнера скидку головой на ногу Жоте оформил Рауль Хименес – сфера оказалась в сетке не без помощи небольшого рикошета. Почти сразу удвоить цифры мог Траоре, но голкипер "Эспаньола" вышел победителем из дуэли 1 на 1.

"Эспаньол" робко, но сумел перейти за центральный круг с помощью не приносящего дивидендов перекатывания снаряда – о действиях на финальной трети речи даже и не шло, "Вулвз" уверенно перекусывали соперника. Что касается наступлений хозяев, то они в основном проходили через правый фланг, где калейдоскоп финтов устраивал Траоре – у Адама накопилось 8 успешных обводок в первой 45-минутке, это больше, чем у всех остальных футболистов на поле вместе взятых (7). Первый тайм закончился под аккомпанемент нервов Итурраспе, который вел единоборство с Жотой, после чего решил продемонстрировать недовольство игрой Диогу и пошел с ним "лоб в лоб" – справедливый "горчичник".

HT | #WOL 1-0 #ESP



The whistle blows for half time and Wolves take a 1-0 lead into the break. Diogo Jota's goal the difference between the sides. #WOLESP



⏱⚽️ pic.twitter.com/tvaCSwoOet