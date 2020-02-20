ЛЕ. Экс-форвард Зари забивает, но Брюгге не обыгрывает Манчестер Юнайтед

Удался дебют встречи, интересной получилась и сама игра. Много увлекательных моментов было в противостоянии, а темп встрече задал бывший футболист луганской "Зари". На 15-й минуте нападающий бельгийского клуба Дэннис Бонавентуре отличился голом, перекинув голкипера. Интересно, что нигериец забил после того, как голкипер Симон Миньоле выбил мяч от ворот и вывел Бонавентуре один на один с голкипером.

В дальнейшем "МЮ" ошибался не так часто, иногда в середине поля возникали обрезки, но затем защитники все подчищали. "Брюгге" стал действовать более осторожно, отходил назад, за что и поплатился, ведь был период, когда можно было дожать "красных дьяволов".

Наглый Марсьяль обокрал защитника и восстановил статус-кво. Буквально в рядовом моменте забрал мяч нападающий "МЮ", словно мороженное отобрал у младенца, вышел на отменную позицию по центру ворот и пробил без шансов для голкипера. Такая игра давала надежду, что будут еще голы... однако соперники решили выяснять победителя пары в ответном матче.

Конечно, необходимо отметить, что у Бонавентуре было еще два отменных момента, Деннис очень старался и был на виду, но Ромеро спасал и взял пару мертвых мячей. Марсьяль классно пробил в конце первого тайма, штанга спасла "Брюгге". Иногда уколы наносили достаточно болезненные, яркие, лишь немного им не хватало, чтобы забить еще раз.

Ничья справедливый результат, хотя все понимают - судьба путевки при любом счете решаться будет на "Олд Траффорд". Так зачем сейчас зря тратить силы?

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия)

Главный судья: Алексей Кульбаков (Беларусь)

Брюгге - Ман Юнайтед 1:1

Голы: Бонавентуре 15 - Марсьяль 36

Брюгге: 88. Миньоле, 3. Баланта (Вормер 47), 5. Коссуну, 17. Дели, 44. Мехеле, 77. К. Мата, 95. Де Куйпер (Схрейверс 73), 20. Ванакен, 26. Ритс, 35. Тау (де Кетелаер 62), 42. Бонавентуре.

Манчестер Юнайтед: 22. Ромеро, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 20. Далот (Фернандеш 81), 23. Шоу, 53. Уильямс, 15. Перейра (Фред 71), 31. Матич, 8. Мата, 9. Марсьяль (Игало 67), 14. Лингард.

Предупреждения: Баланта 40, Ванакен 54, Мехеле 90+3 - Перейра 69