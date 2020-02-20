Безус и Пластун выйдут в старте Гента на матч с Ромой

Два украинца "Гента" – защитник Игорь Пластун и хавбек Роман Безус выйдут в стартовом составе своей команды на выездной матч 1/16 финала Лиги Европы против "Ромы".

Форвард Роман Яремчук продолжает залечивать травму и не попал в заявку.

Отметим, что поединок начнется в 22:00.