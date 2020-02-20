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Безус и Пластун выйдут в старте Гента на матч с Ромой

Лига Европы
(1 голосов)

Украинцы в обойме

Безус и Пластун выйдут в старте Гента на матч с Ромой
Новина українською

Два украинца "Гента" – защитник Игорь Пластун и хавбек Роман Безус выйдут в стартовом составе своей команды на выездной матч 1/16 финала Лиги Европы против "Ромы".

Форвард Роман Яремчук продолжает залечивать травму и не попал в заявку.

Отметим, что поединок начнется в 22:00.

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В статье: Игорь Пластун Роман Безус Рома (Рим) Гент
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Комментарии (1)
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GastraleR (Запорожье)
20.02.2020 в 22:02
Роман Яременко - Это кто?))) Сайт как всегда.. (_о_)
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