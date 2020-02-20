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Безус и Пластун выйдут в старте Гента на матч с Ромой
Украинцы в обойме
Два украинца "Гента" – защитник Игорь Пластун и хавбек Роман Безус выйдут в стартовом составе своей команды на выездной матч 1/16 финала Лиги Европы против "Ромы".
Форвард Роман Яремчук продолжает залечивать травму и не попал в заявку.
Отметим, что поединок начнется в 22:00.
Our starting 1️⃣1️⃣ for tonight against @OfficialASRoma! #romgnt #UEL #BlueWhiteInRome #COBW pic.twitter.com/5PIwZCsnEu— KAA Gent (@KAAGent) February 20, 2020
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Комментарии (1)
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GastraleR (Запорожье)
20.02.2020 в 22:02
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