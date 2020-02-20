Алан Патрик: Мы адаптировались к VAR, ничего страшного

Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик прокомментировал победу своей команды над "Бенфикой" (2:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Это важная победа. Знаем, что еще ничего не решено. Нас ждет ответная встреча, но у нас есть определенное преимущество. Хорошо подготовимся ко второй части нашей встречи и постараемся добиться цели – пройти дальше. Очень счастлив от того, как мы провели матч. Думаю, будет готовы, чтобы показать хорошую игру и в Лиссабоне. Надеемся на это.

Сложно было играть после паузы, но мы хорошо провели сборы. Команда хорошо себя показала как физически, так и технически. Будем набирать нашу самую лучшую форму. В Лиссабоне мы будем еще лучше.

Хорошо изучили соперника, его сильные и более хрупкие стороны. Наша команда смогла хорошо противостоять сопернику как в атаке, так и в защите. Не позволили им проявить свои сильные стороны.

Мы адаптировались к VAR, ничего страшного. Мы ничего не можем с этим поделать, нужно подождать и быть сконцентрированными.

Могли забить больше, но все равно это победа, какое-то преимущество есть, но ничего еще не решено. В гостях будет сложно, но я верю в команду на 100%", – сказал Патрик в эфире ТК "Футбол".