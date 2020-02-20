Лига Европы
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Форвард Аякса начал издеваться над соперником, делая вид, что он плачет и хромает
Актерское мастерство на самом высоком уровне
В матче Лиги Европы "Хетафе" на своем поле принимал "Аякс". В середине второго тайма произошел весьма забавный эпизод.
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Форвард голландского клуба Бабель сбил Аллана Ньома. После этого, Райан начал кататься по газону и делать вид, что он хромает, как и его соперник. Оба участника эпизода получили по желтой карточке.
Ryan Babel has me in stitchers here pic.twitter.com/hAotaKBh3s— Scouser Chris (@ScouserChrisLFC) February 20, 2020
Отметим, что "Хетафе" без особых проблем обыграл соперника со счетом 2:0.
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Комментарии (2)
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Djibouti (Djibouti)
20.02.2020 в 23:58
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Mariner888 (Одесса)
20.02.2020 в 23:42
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