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Форвард Аякса начал издеваться над соперником, делая вид, что он плачет и хромает

Лига Европы
(1 голосов)

Актерское мастерство на самом высоком уровне

Форвард Аякса начал издеваться над соперником, делая вид, что он плачет и хромает
UA-Футбол
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В матче Лиги Европы "Хетафе" на своем поле принимал "Аякс". В середине второго тайма произошел весьма забавный эпизод.

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Форвард голландского клуба Бабель сбил Аллана Ньома. После этого, Райан начал кататься по газону и делать вид, что он хромает, как и его соперник. Оба участника эпизода получили по желтой карточке.

Отметим, что "Хетафе" без особых проблем обыграл соперника со счетом 2:0.

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В статье: Аякс (Амстердам) Райан Бабель Хетафе (Испания)
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Комментарии (2)
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Djibouti (Djibouti)
20.02.2020 в 23:58
Красавчтк
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Mariner888 (Одесса)
20.02.2020 в 23:42
Примат его мама - это не исправишь
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