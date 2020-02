Форвард Аякса начал издеваться над соперником, делая вид, что он плачет и хромает

В матче Лиги Европы "Хетафе" на своем поле принимал "Аякс". В середине второго тайма произошел весьма забавный эпизод.

Форвард голландского клуба Бабель сбил Аллана Ньома. После этого, Райан начал кататься по газону и делать вид, что он хромает, как и его соперник. Оба участника эпизода получили по желтой карточке.

Ryan Babel has me in stitchers here pic.twitter.com/hAotaKBh3s