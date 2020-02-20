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OLL.TV извинился за проблемы при просмотре матча Шахтер - Бенфика и пообещал компенсацию

Лига Европы
(1 голосов)

У сервиса снова проблемы

OLL.TV извинился за проблемы при просмотре матча Шахтер - Бенфика и пообещал компенсацию
Новина українською

Популярный ОТТ-сервис OLL.TV признал наличие техническим проблем во время показа матча 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Бенфика" (2:1), извинился перед пользователями и пообещал сделать компенсацию.

"Приносим извинения за проблемы с просмотром. К сожалению, часть технического оборудования не выдержала напряжения.

Сейчас наши технические специалисты перераспределяют нагрузку и вводят в эксплуатацию резервные мощности для оперативного восстановления трансляции у всех пользователей.

В ближайшее время зрителям сервиса, которые не смогли посмотреть футбольную трансляцию, будет начислена компенсация", – сказано в заявлении.

Отметим, что сервис также работал с перебоями и на недавних матчах Лиги чемпионов, из-за чего пользователи с платной подпиской испытывали проблемы с просмотром матчей.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Oll.tv
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Комментарии (3)
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Stops2012 (ua)
20.02.2020 в 23:46
Это полный Пи***ц, я оплатил подписку на 3 месяца за 292 грн в 19:29 в надежде нормально посмотреть футбол… и что я получил взамен? НИЧЕГО! Все 1,5 ч писал в онлайн поддержку на сайте, сколько раз они мне ответили? НОЛЬ (!!!)
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Кот Тангенс (МакіЇвка)
21.02.2020 в 00:04
Ни секунды не посмотрел Шахтер-Бенфика (на oll.tv), а Рома-Гент - отлично показывало.
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ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
21.02.2020 в 00:06
На приставке Т2 в IPTV по российскому футбол1 посмотрел бесплатно. >))))))
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