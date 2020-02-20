OLL.TV извинился за проблемы при просмотре матча Шахтер - Бенфика и пообещал компенсацию

Популярный ОТТ-сервис OLL.TV признал наличие техническим проблем во время показа матча 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Бенфика" (2:1), извинился перед пользователями и пообещал сделать компенсацию.

"Приносим извинения за проблемы с просмотром. К сожалению, часть технического оборудования не выдержала напряжения.

Сейчас наши технические специалисты перераспределяют нагрузку и вводят в эксплуатацию резервные мощности для оперативного восстановления трансляции у всех пользователей.

В ближайшее время зрителям сервиса, которые не смогли посмотреть футбольную трансляцию, будет начислена компенсация", – сказано в заявлении.

Отметим, что сервис также работал с перебоями и на недавних матчах Лиги чемпионов, из-за чего пользователи с платной подпиской испытывали проблемы с просмотром матчей.