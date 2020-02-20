Тренер Бенфики Лаже: Шахтер выиграл бой, но в дуэли два матча

Главный тренер "Бенфики" Бруно Лаже на послематчевой пресс-конференции после матча 1/16 финала Лиги Европы с Шахтером (1:2) ответил на вопросы журналистов.

- Подведите итоги игры. И что вы ожидаете во втором матче?

- В этой игре нам не хватило забитого гола. У команд были равные шансы. Никто не хотел прессинговать и рисковать. "Шахтер" больше владел мячом. "Шахтер" забил во втором тайме, мы планировали две замены, но быстро сравняли счет. Я отменил замены. 1:1 – приемлемый результат для нас. Инициатива перешла к нам, но мы тут же пропустили второй мяч от "Шахтера". Мы заставили "Шахтер" делать то, что он не любит. Да, у нас еще есть второй матч. Шансы у нас остаются. Вопрос о том, кто пройдет дальше, остается открытым, ведь мы будем играть на домашнем стадионе.

- До того, как "Бенфика" забила гол, у нее не было ни одного удара в створ. Опишите игру команды.

- В первом тайме у нас не было моментов. Пропустили первый мяч из-за обрезки в центре поля, и "Шахтер" нас наказал. Мы делали все возможное, чтобы не проиграть сегодня. Но судьба противостояния будет решена во втором матче.

- Скажите, почему "Шахтер" комфортно себя чувствовал на поле? Он смотрелся эффективнее "Бенфики".

- Мы ошибались в некоторых моментах. Из-за этого "Шахтер" создавал свои моменты. Признаю, что у "Шахтера" было больше моментов. Мы не могли плотно защищаться против левого фланга "Шахтера", где играл Исмаили. "Горняки" выиграли бой, но в дуэли два матча. В следующей игре нас поддержат много болельщиков. Мы намерены пройти дальше и сделаем все для этого.

- До первого гола "Шахтер" больше контролировал мяч. Вы сознательно отдали хозяевам инициативу?

- Мы следовали рисунку игры. Действовали так, как позволял "Шахтер". У них было преимущество во владении мячом, но мы не позволяли им разворачивать атаки через центр поля. Мы не позволяли "Шахтеру" делать то, что он привык делать. Мы действовали сообразно с развитием игры, это не был план.