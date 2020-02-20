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Коваленко: Шахтеру в Лиге чемпионов с VAR не повезло, теперь здесь миллиметровый офсайд

Лига Европы
(1 голосов)

Итоги матча с Бенфикой от хавбека горняков

Коваленко: Шахтеру в Лиге чемпионов с VAR не повезло, теперь здесь миллиметровый офсайд
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко рассказал о победе своей команды над "Бенфикой" (2:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Забитый гол посвятил родителям. Рад помочь команде. Главное, что сделали шаг вперед. Теперь нас ждет матч в Португалии. Лучше бы не пропустили, а выиграли 1:0. теперь надо победить в гостях.

Мы готовились к сопернику на сборах, что и показали на поле. Немножко было тяжело после длительной паузы, но выдержали. Значит, хорошо поработали на сборах.

"Шахтеру" в Лиге чемпионов с ВАР не повезло (речь об "Аталанте" – прим.), теперь здесь миллиметровый офсайд. Но ничего, будем продолжать играть", – сказал Коваленко в эфире ТК Футбол.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Источник:
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
20.02.2020 в 23:35
надо чаще бить по воротам а не перепасовываться в штрафной и терять мяч
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