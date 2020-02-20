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Пятов: Могли спокойно выиграть у Бенфики 3:0 и ехать на выезд
Итоги матча от капитана горняков
Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал победу 2:1 над "Бенфикой" в матче 1/16 финала Лиги Европы.
"Мы готовилсь к этой игре, сумели набрать форму. Согласен, с тем, что лучше бы выиграли 1:0, а не 2:1. Ненужный гол пропустили. Могли спокойно выиграть 3:0 и ехать на выезд.
Может, даже лучше так - будем таким же собранными. Я приятно удивлен всей командой. Буквально все проделали огромный объем работы, все отработали 90 минут", - сказал Пятов.
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Источник:sport.ua
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