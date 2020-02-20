  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Пятов: Могли спокойно выиграть у Бенфики 3:0 и ехать на выезд
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пятов: Могли спокойно выиграть у Бенфики 3:0 и ехать на выезд

Лига Европы
(1 голосов)

Итоги матча от капитана горняков

Пятов: Могли спокойно выиграть у Бенфики 3:0 и ехать на выезд
Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал победу 2:1 над "Бенфикой" в матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Мы готовилсь к этой игре, сумели набрать форму. Согласен, с тем, что лучше бы выиграли 1:0, а не 2:1. Ненужный гол пропустили. Могли спокойно выиграть 3:0 и ехать на выезд.

Может, даже лучше так - будем таким же собранными. Я приятно удивлен всей командой. Буквально все проделали огромный объем работы, все отработали 90 минут", - сказал Пятов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Пятов Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...