Каштру: Еще по матчу с Аталантой поняли, что ВАР нас не очень любит

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру на послематчевой пресс-конференции после поединка 1/16 финала Лиги Европы с "Бенфикой" (2:1) пообщался с прессой.

- Довольны ли вы сегодняшним результатом? Мог бы "Шахтер" забить еще больше?

- Когда начинается вторая часть чемпионата, после зимней паузы, не знаешь, чего ожидать. Мы отработали стратегию, провели товарищеские поединки. У "Бенфики" чемпионат в разгаре. Сегодняшняя игра была достаточно сбалансированной с обеих сторон. Мы хорошо начали поединок, держали мяч, создавали опасные моменты у ворот гостей. Но "Бенфика" тоже показывает очень хорошую игру. Это команда Лиги чемпионов.

Один наш гол отменили из-за ВАР. Мы уже поняли, что ВАР не очень нас любит, еще по матчу с "Аталантой". Сегодня счет 3:0 в пользу ВАР (улыбается).

- Вы достаточно поздно провели замены. С чем это связано?

- Замены происходят тогда, когда требует игра. Если команда играет хорошо, создает моменты, зачем проводить замены? В футболе есть много суеверий по поводу замен. Но они не стоят внимания. Замену нужно проводить тогда, когда они нужны. Я понял, что Алан Патрик устал, и заменил его на Маркоса Антонио. Марлос не успевал за Грималдо, и я выпустил Коноплянку. Потом Тайсон показал, что он тоже устал, и мы выпустили Тете. Мы всегда реагируем на то, что происходит в игре.

- "Шахтер" выиграл дома в еврокубках впервые за два года. За счет чего "Шахтер" был сильнее "Бенфики"? И хватит ли этого запаса, чтобы выйти в следующий раунд Лиги Европы.

- Надеюсь, что после игры в Лиссабоне мы продолжим наш еврокубковый сезон. Мы играли вничью с "Манчестер Сити" на выезде, у нас было много сложных соперников. "Бенфика" – сильная команда, команда уровня Лиги чемпионов. Чтобы пройти дальше, нам нужно продемонстрировать сильную игру в Лиссабоне.

- "Шахтер" победил за счет физической готовности или за счет ваших знаний игры "Бенфики"?

- Когда ты успешен, когда ты побеждаешь, это не происходит спонтанно. Можно знать соперника и иметь стратегию, но есть большой объем работы, который мы провели еще до поединка. У нас был плотный график осенью, у нас было мало времени, чтобы отрабатывать игровые моменты. Сейчас у нас было время, чтобы подготовиться и показывать ту игру, к которой "Шахтер" привык. Сейчас нам предстоит очень сложная игра в Лиссабоне. Надеемся, что мы продолжим в том же духе.

Болельщики сегодня создали отличную атмосферу на стадионе. Всегда приятно играть при полных трибунах.