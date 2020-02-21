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ЛЕ: Арсенал подтверждает класс, сын Хаджи вдохновляет Рейнджерс, Мехмеди мстит за Динамо

Лига Европы
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Результаты первых матчей 1/16 финала Лиги Европы

ЛЕ: Арсенал подтверждает класс, сын Хаджи вдохновляет Рейнджерс, Мехмеди мстит за Динамо
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  • "Арсенал" приехал в Грецию на фоне разгрома "Ньюкасла", который наконец прервал ничейную серию. Впрочем, канониры отнюдь не были фаворитами, ведь "Олимпиакос" уверенно лидирует на внутренней арене, а в Лиге Чемпионов на своем поле давал бой "Баварии" и играл вничью с "Тоттенхэмом". С другой стороны, Артета понимает, что заскочить в Лигу Чемпионов через АПЛ будет невероятно сложно, поэтому экономить силы в Лиге Европы он не собирается. Поэтому и выпустил максимально боевой состав, в который сейчас входят юные Сака и Мартинелли. Долгое время на поле был паритет. Пирейцы уверенно пресекали попытки канониров завладеть инициативой, но и сами угрожали воротам Лено крайне редко. Но на весь матч "Олимпиакос" не хватило. Под конец встречи свою роль сыграл более высокий класс соперника - "Арсенал" классно разыграл комбинацию, в последней фазе которой Сака точно прострелил на Ляказетта. Александр мог и дубль оформить, но несколькими минутами спустя не смог переиграть Жозе Са, выйдя с ним один на один.

"Олимпиакос" - "Арсенал" 0:1

Гол: Ляказетт 81

Предупреждения: Эль Араби 16, Семеду 26, Бухалакис 50, Ба 90+1 – Джака 83

"Олимпиакос": Хосе Са – Цимикас, Ба, Семеду, Эльабделауи – Гильерме, Камара, Бухалакис (Фортунис 65) – Вальбуэна, Масурас (Ловера 75) – Эль Араби

"Арсенал": Лено - Мустафи, Луиз, Сократис (Майтленд-Найлс 90+1), Сака – Гендузи, Джака – Мартинелли (Себальос 58), Виллок (Пепе 75) – Обамейянг, Ляказетт

  • Час "Брага" уверенно побеждала команду Джеррарда. Франсерджио открыл счет пушечным ударом издали, а в начале второго тайма Руиз классно пробил в нижний угол. Камбэк "Рейнджерс" начал Янис Хаджи - сын легендарного румынского форварда Георге Хаджи. Он сместился с фланга в центр и пробил в ближний угол. Затем Арибо, вышедший на замену после перерыва, совершил невероятный проход, во время которого обыграл полкоманды соперника. А на 82-й минуте Хаджи с помощью рикошета выполнил победный штрафной.

"Рейнджерс" - "Брага" 3:2

Голы: Хаджи 67, Арибо 76, Хаджи 82 - Франсерджио 11, Руиз 59

Предупреждения: Арибо 58 - Морелос 41, Галено 69

"Рейнджерс": МакГрегор – Баришич (Стюарт 73), Катич, Голдстон, Тавернье – Арфилд, Камара (Арибо 54), Девис – Кент (Камбери 68), Морелос, Хаджи

"Брага": Матеус – Уоллес (Галено 12), Виана, Мело да Силва, Сикейра – Эсгайо, Палинья (Новаиш 83), Франсерджио, Тринкао – Руиз (Орта 69), Паулиньо

  • Провалы в чемпионате Швейцарии (три поражения в четырех последних матчах) "Базель" компенсировал разгром чемпиона Кипра. Петретто забивал после идеальной диагонали от Комерта, Штокер завершил классно разыгранную контратаку, а Артур вколотил издалека в нижний угол.

АПОЭЛ – "Базель" 0:3

Голы: Петретта 16, Штокер 53, Артур 66

Предупреждения: Павлович 28, Матич 73, Йенсен 83 - Альдерет 62, Штокер 73

АПОЭЛ: Белек – Иоанну (Веелер 80), Меркис, Вурос – Матич, Алеф, Йенсен, Михайлович – Аль-Тамари, Де Винсенти (Яколис 71) – Павлович (Аллениус 56)

"Базель": Омлин – Видмер, Комер, Альдерет, Галеано – Т.Джака, Фрей (Буньяку 84) – Штокер, Кампо, Петретта (Пулулу 80) – Артур (Адеми 74)

АЗ – ЛАСК 1:1

Голы: Коопмейнерс 86 пен. Рагуз 26

Предупреждения: Стенгс 31, Боаду 34, де Вит 71 – Реннер 29, Филипович 42, Холланд 86

АЗ: Бизот – Вийндал, Коопмейнерс, Лиювин, Свенссон – Эвьен (Сугувара 73), Да Вит, Класи – Идрисси (Друиф 81), Боаду, Стенгс

ЛАСК: Шлагер – Вайсингер, Траунер, Филипович – Ранфтль, Михорль, Холланд, Реннер (Поцманн 56) – Хойгингер, Рагуз (Клаусс 56), Фрайзер (Балич 76)

  • "Мальме", который оставил "Динамо" за бортом Лиги Европы, скромно рассчитывал отсидеться в обороне в противостоянии с "Вольфсбургом". План удалось выполнить в первом тайме, а в начале второго шведы даже вышли вперед, реализовав пенальти. Впрочем, "Вольфсбург" мгновенно отыгрался, а затем бывший игрок "Динамо" Адмир Мехмеди забил победный для волков гол. Правда, после его удара головой мяч задел Телина и изменил траекторию.

"Вольфсбург" - "Мальме" 2:1

Голы: Брекало 49, Мехмеди 62 - Телин 47

Предупреждения: Герхардт 43, Мбабу 46 – Сафари 41, Налич 70

"Вольфсбург": Кастельс – Руссиллон (Отавио 46), Брукс, Кнохе, Мбабу – Арнольд, Шлагер (Штеффен 71), Герхардт – Брекало, Вегхорст, Мехмеди

"Мальме": Далин – Ларссон, Ахмедходжич, Бенгтссон, Сафари – Бачиру – Кристиансен, Налич, Траустасон (Рикс 22, Бергет 58) – Телин, Антонссон

  • Другие результаты

"Байер" - "Порту" 2:1 Подробности здесь >>
Голы: Аларио 29, Хаверц 57 пен - Диаз 73

"Вулверхэмптон" - "Эспаньол" 4:0 Подробности здесь >>
Голы: Жота 15, 67, 81, Невеш 52

"Рома" - "Гент" 1:0 Подробности здесь >>
Гол: Перес 13

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Рейнджерс (Глазго) Арсенал (Лондон) Базель Вольфганг Штарк
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