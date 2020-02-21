С участием Безуса и Пластуна. Рома - Гент 1:0. Видео обзор матча

"Рома" одержала минимальную победу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Гента". Героем встречи стал Карлес Перес. В основе бельгийской команды вышли Роман Безус и Игорь Пластун, однако им не удалось отличиться результативными действиями. Роман Яремчук, напомним, до сих пор восстанавливается от травмы. Ответный матч состоится через неделю.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

Рома - Гент 1:0

Гол: Перес 13