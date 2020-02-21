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С участием Безуса и Пластуна. Рома - Гент 1:0. Видео обзор матча
Смотреть видео матча Лиги Европы Рома - Гент, 20.02.2020
"Рома" одержала минимальную победу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Гента". Героем встречи стал Карлес Перес. В основе бельгийской команды вышли Роман Безус и Игорь Пластун, однако им не удалось отличиться результативными действиями. Роман Яремчук, напомним, до сих пор восстанавливается от травмы. Ответный матч состоится через неделю.
Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч
Рома - Гент 1:0
Гол: Перес 13
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