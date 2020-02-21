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Шевченко высказался о победе Шахтера и игре Коваленко

Лига Европы
(4 голосов)

Говорит о тяжелом матче в Португалии

Шевченко высказался о победе Шахтера и игре Коваленко
Новина українською

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко побывал вчера на матче "Шахтера" в 1/16 Лиги Европы и прокомментировал победу "горняков" (2:1).

Коуч называет матч очень тяжелым для команды.

Прежде всего из-за длительной трехмесячной паузы. Но "Шахтер", особенно во втором тайме, добавил, показал хороший футбол. С надеждой будем смотреть следующий матч.

Очень важная победа, есть хороший шанс пройти "Бенфику". Важная игра будет в Лиссабоне.

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Вспомнил Андрей Николаевич и об игроках сборной, которые играли в матче.

Коваленко провел великолепный матч, он получил ту уверенность, которой все от него ждали. Забил хороший мяч и пока все хорошо, мы довольны всем.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Источник:
Бомбардир

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