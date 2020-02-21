Шевченко высказался о победе Шахтера и игре Коваленко

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко побывал вчера на матче "Шахтера" в 1/16 Лиги Европы и прокомментировал победу "горняков" (2:1).

Коуч называет матч очень тяжелым для команды.

Прежде всего из-за длительной трехмесячной паузы. Но "Шахтер", особенно во втором тайме, добавил, показал хороший футбол. С надеждой будем смотреть следующий матч.

Очень важная победа, есть хороший шанс пройти "Бенфику". Важная игра будет в Лиссабоне.