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Шевченко высказался о победе Шахтера и игре Коваленко
Говорит о тяжелом матче в Португалии
Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко побывал вчера на матче "Шахтера" в 1/16 Лиги Европы и прокомментировал победу "горняков" (2:1).
Коуч называет матч очень тяжелым для команды.
Прежде всего из-за длительной трехмесячной паузы. Но "Шахтер", особенно во втором тайме, добавил, показал хороший футбол. С надеждой будем смотреть следующий матч.
Очень важная победа, есть хороший шанс пройти "Бенфику". Важная игра будет в Лиссабоне.
Вспомнил Андрей Николаевич и об игроках сборной, которые играли в матче.
Коваленко провел великолепный матч, он получил ту уверенность, которой все от него ждали. Забил хороший мяч и пока все хорошо, мы довольны всем.