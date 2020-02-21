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Степаненко объяснил, как на игре с Бенфикой сказалась пауза в чемпионате Украины
Выход из защиты и концовка матча
Опорный полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал победу своей команды (2:1) в первом матче противостояния с "Бенфикой" в 1/16 Лиги Европы.
Тараса спросили, почему команда по ходу матча меньше применяла высокий прессинг.
Ни одна команда, даже "Ливерпуль", не может постоянно прессинговать высоко. Это большие энергозатраты. Притом мы выигрывали. И бежать на рожон, я думаю, в этом не было смысла.
Да, иногда очень сильно прижимались, и когда мяч был сзади, не выходили, как надо было. Но, я повторюсь, - первый матч. И в концовке игры было физически достаточно тяжело.