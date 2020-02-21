Степаненко объяснил, как на игре с Бенфикой сказалась пауза в чемпионате Украины

Опорный полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал победу своей команды (2:1) в первом матче противостояния с "Бенфикой" в ​​1/16 Лиги Европы.

Тараса спросили, почему команда по ходу матча меньше применяла высокий прессинг.

Ни одна команда, даже "Ливерпуль", не может постоянно прессинговать высоко. Это большие энергозатраты. Притом мы выигрывали. И бежать на рожон, я думаю, в этом не было смысла.

Да, иногда очень сильно прижимались, и когда мяч был сзади, не выходили, как надо было. Но, я повторюсь, - первый матч. И в концовке игры было физически достаточно тяжело.