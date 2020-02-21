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Nice and sweet: мальчик растерялся и попал на командное фото Арсенала – его позвали сами игроки

Лига Европы
(1 голосов)

Вовремя не сориентировался

Nice and sweet: мальчик растерялся и попал на командное фото Арсенала – его позвали сами игроки
Новина українською

Перед стартовым свистком встречи между греками и лондонцами случился забавный эпизод с участием юного мальчишки.

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Один из мальчиков, который выводил футболистов на первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Олимпиакос" – "Арсенал" (0:1), растерялся и не покинул поле после того, как прозвучал гимн второго по значимости клубного европейского соревнования. Находчивостью отличились сами подопечные Микеля Артеты, позвав парня к себе для более удачного командного снимка.

Матч "Олимпиакос" – "Арсенал" проходил в Пирее на стадионе "Георгиос Караискакис". Единственный гол провел Александр Ляказетт. Ответный поединок состоится в Лондоне 27 февраля.

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Арсенал (Лондон) Лига Европы
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Комментарии (3)
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zharikss (Секешфехервар)
21.02.2020 в 09:18
Коли ж ці журналюшки почнуть текст після автоперекладу перевіряти???" гимн главного клубного европейского соревнования.
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Bush_Dima (Чернігів)
21.02.2020 в 09:04
Класне не типове фото!
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GENDARM (Kyiv)
21.02.2020 в 09:03
Автор, ти хворий? Дитина - маскот?Ти хоч знаєш значення цього слова, дебілоїд?
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