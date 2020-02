Nice and sweet: мальчик растерялся и попал на командное фото Арсенала – его позвали сами игроки

Перед стартовым свистком встречи между греками и лондонцами случился забавный эпизод с участием юного мальчишки.

Один из мальчиков, который выводил футболистов на первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Олимпиакос" – "Арсенал" (0:1), растерялся и не покинул поле после того, как прозвучал гимн второго по значимости клубного европейского соревнования. Находчивостью отличились сами подопечные Микеля Артеты, позвав парня к себе для более удачного командного снимка.

Little man didn't know where to go so Arsenal included him in the team photo.



So wholesome ???? @brfootball pic.twitter.com/iFmHW8pcPD