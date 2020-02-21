Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матвиенко рассказал, как арбитр объяснил игрокам Шахтера назначение пенальти
Что было скорее
Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко прокомментировал момент с назначением пенальти в ворота команды в первом матче противостояния с "Бенфикой" (2:1) в Лиге Европы.
Николай передал, что на поле им говорил главный рефери Бобби Мадден.
Читайте такжеШахтер - Бенфика 2:1. Видео голов и обзор матча
Если бы ...По моему, Крива (Сергей Кривцов, - ред.) там сбивал? Если бы там не было фола, был бы офсайд.
Сначала был пенальти, а уже потом - офсайд. То есть скорее был фол.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Футбол News
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ZeeZoo (Кривой Рог)
21.02.2020 в 09:44
Ответить
0
0
Bush_Dima (Чернігів)
21.02.2020 в 09:06
Ответить
0
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...