  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Матвиенко рассказал, как арбитр объяснил игрокам Шахтера назначение пенальти
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матвиенко рассказал, как арбитр объяснил игрокам Шахтера назначение пенальти

Лига Европы
(1 голосов)

Что было скорее

Матвиенко рассказал, как арбитр объяснил игрокам Шахтера назначение пенальти
Новина українською

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко прокомментировал момент с назначением пенальти в ворота команды в первом матче противостояния с "Бенфикой" (2:1) в Лиге Европы.

Николай передал, что на поле им говорил главный рефери Бобби Мадден.

Читайте такжеШахтер - Бенфика 2:1. Видео голов и обзор матча

Если бы ...По моему, Крива (Сергей Кривцов, - ред.) там сбивал? Если бы там не было фола, был бы офсайд.

Сначала был пенальти, а уже потом - офсайд. То есть скорее был фол.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Европы Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко Бобби Мадден
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол News

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ZeeZoo (Кривой Рог)
21.02.2020 в 09:44
Сначала был оффсайд, потом фол, бок арбитра 100%
Ответить
0
0
Bush_Dima (Чернігів)
21.02.2020 в 09:06
Епізод дивний, там начеб-то офсайд був трохи раніше.
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...