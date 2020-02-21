Матвиенко рассказал, как арбитр объяснил игрокам Шахтера назначение пенальти

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко прокомментировал момент с назначением пенальти в ворота команды в первом матче противостояния с "Бенфикой" (2:1) в Лиге Европы.

Николай передал, что на поле им говорил главный рефери Бобби Мадден.

Если бы ...По моему, Крива (Сергей Кривцов, - ред.) там сбивал? Если бы там не было фола, был бы офсайд.

Сначала был пенальти, а уже потом - офсайд. То есть скорее был фол.