Пятов отреагировал на незасчитанный гол Шахтера

Капитан и вратарь "горняков" Андрей Пятов прокомментировал момент с незасчитанным голом в ворота "Бенфики" в первом матче противостояния 1/16 Лиги Европы (2:1).

Голкипера спросили о высоком прессинге против соперника и игру в атаке.

Никто не хочет рисковать. Тем более, это первая игра для нас.

Она была аккуратной, затем немного завелись, когда гол не засчитали. Опять миллиметр, как и с "Аталантой".