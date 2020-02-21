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Пятов отреагировал на незасчитанный гол Шахтера
"Миллиметр"
Капитан и вратарь "горняков" Андрей Пятов прокомментировал момент с незасчитанным голом в ворота "Бенфики" в первом матче противостояния 1/16 Лиги Европы (2:1).
Голкипера спросили о высоком прессинге против соперника и игру в атаке.
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Никто не хочет рисковать. Тем более, это первая игра для нас.
Она была аккуратной, затем немного завелись, когда гол не засчитали. Опять миллиметр, как и с "Аталантой".
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Источник:Бомбардир
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