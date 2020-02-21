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"Это был матч в непростых условиях". Сульшер оправдал ничью МЮ с Брюгге плохим газоном?
Оле, "МЮ" на любом покрытии должен быть одним из лучших…
Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал об итогах первой встречи 1/16 финала Лиги Европы с "Брюгге" (1:1). Цитирует норвежца BBC. Ответный матч состоится 27 февраля на стадионе "Олд Траффорд".
"Это был матч в непростых условиях – почти как на искусственном газоне. Мяч двигался слишком быстро. Но нам удалось забить на выезде. Мы довольны, но знаем, что можем играть еще лучше".
"Ротация состава? Нам нужно было продолжать использовать всю обойму игроков, чтобы дать им возможность проявить себя и поддерживать форму, потому что впереди много поединков. Сегодня вечером стоило внести эти изменения. У нас большая игра в воскресенье с "Уотфордом".
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