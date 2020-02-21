"Это был матч в непростых условиях". Сульшер оправдал ничью МЮ с Брюгге плохим газоном?

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал об итогах первой встречи 1/16 финала Лиги Европы с "Брюгге" (1:1). Цитирует норвежца BBC. Ответный матч состоится 27 февраля на стадионе "Олд Траффорд".

"Это был матч в непростых условиях – почти как на искусственном газоне. Мяч двигался слишком быстро. Но нам удалось забить на выезде. Мы довольны, но знаем, что можем играть еще лучше".