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Герой футбольного дня. Виктор Коваленко

Лига Европы
(3 голосов)

По итогам матча Шахтера против Бенфики

Герой футбольного дня. Виктор Коваленко
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Оглядываясь на первый официальный поединок "Шахтера" в новом календарном году, не так уж и бессмысленно звучат слова Палкина и Луиша Каштру о том, что "Шахтер" укомплектован хорошо и если не будет потерь – нет смысла делать и приобретения. Это звучало скептически, однако если взглянуть на заявку дончан, то игроков там действительно много. Просто мы привыкли полагаться только на трех-четырех-пять футболистов.

А в отчете о вчерашней игре писали, что благодаря активности и уверенности Сергея Болбата и Виктора Коваленко, - футболистов, которые никогда не находились в "Шахтере" на ведущих ролях, - было меньше слабых мест в коллективе, а общий уровень монолитности вырос. Изучение статистических показателей не изменило впечатления, сформированного чисто наглядной оценкой: Сергей Болбат сыграл на уровне со всеми, а Виктор Коваленко – вообще MVP игры.

Герой футбольного дня. Виктор Коваленко - изображение 1

Забитый гол в его исполнении – это лишь верхушка айсберга. Виктор был быстрым и резким, а главное – уверенным в своих действиях. Его игру нужно характеризовать скорее не как игру плеймейкера, а как игру второго форварда. Мало по сравнению с другими полевыми футболистами касался мяча (меньше его – только Жуниор Мораес), имеет третий с конца показатель выполненных передач среди полевых игроков "Шахтера", значительно хуже Тайсона, Марлоса и Алана Патрика применял дриблинг, неактивно вступал в отбор. Но он был резкий и очень быстро распоряжался мячом, быстро передвигался по полю. В игре против насыщенной обороны соперника – это очень важно.

Виктор трижды пробил по воротам (напомним, при низком индивидуальном проценте владения мячом), дважды попал в створ и забил один гол. Только Жуниор Мораес приблизился к этому показателю эффективности, однако у нападающего, в отличие от Коваленко, при трех ударах и двух попаданиях в створ нет результативных ударов, хотя есть голевая передача – как раз на того же Коваленко.

Герой футбольного дня. Виктор Коваленко - изображение 2

Тепловая карта Виктора Коваленко в матче против "Бенфики"

Надо обратить внимание и на тепловую карту Виктора Коваленко. Несмотря на то, что его стиль игры соответствовал стилю игры нападающего-завершителя атак, самая высокая интенсивность действий Виктора наблюдалась... на своей половине поля – в зоне между центральным кругом и радиусом собственной штрафной площади. Есть у него прикосновения к мячу и во владениях Пятова, что свидетельствует об активном участии в оборонительных действиях, в основном – при стандартах. Виктор Коваленко сыграл целый матч, носился по полю и не был физически измотанным. И не пытался просто избавиться от мяча, как частенько бывало у него в ответственных матчах за "Шахтер" или сборную Украины.

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Прикосновения Виктора Коваленко к мячу в матче против "Бенфики"

Рано делать какие-то далеко-идущие выводы, потому как о таланте Виктора было известно давно. Вопрос в том, сможет ли Коваленко раскрыть свой потенциал на полную грудь, а на основе одного матча судить об этом нерационально. Однако начало года обнадеживает: такой Коваленко нужен не только "Шахтеру", но и национальной сборной Украины.

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В статье: Виктор Коваленко герой футбольного дня Шахтер - Бенфика
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Комментарии (4)
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аалекс ( Крым)
21.02.2020 в 12:28
У Вити бывают хорошие матчи и этот - один из них.Дай бог, чтобы он всегда показывал такой уровень.
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.02.2020 в 11:09
Ну все, йому пряма дорога в Манчестер Сіті..
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0
-4
ДВ (Одесса)
21.02.2020 в 11:50
в МС рановато , а в условном Вест Хэм возможно пригодиться
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.02.2020 в 11:57
Можливо, буде сітки з м'ячами носити.
0
-1

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