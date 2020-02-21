Сергей Ященко о матче Шахтера: Жаль, что VAR считает миллиметры бутс. Такие голы нужно засчитывать

Легенда "Шахтера" Сергей Ященко поделился впечатлением о первом матче 1/16 финала Лиги Европы горняков против "Бенфики", в котором хозяева выиграли 2:1.

"Обе команды начали матч осторожно, присматриваясь, друг к другу, смотрели и выискивали сильные стороны, а заодно определяли слабые. До забитого гола Марлоса, который не засчитали, соперники мало создавали моментов. Жаль, что VAR считает миллиметры размера бутсы. Такие голы нужно засчитывать, чтобы повышать динамику игры.

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Если за первую 45-минутку "Бенфика" ничем себя не проявила, то "Шахтер" во второй половине первого тайма начал активно действовать, создавать давление. Подопечные Каштру могли уйти на перерыв, ведя в счете.

Многие специалисты предполагали, что португальцы будут иметь преимущество, и рассматривались как фаворит в этой паре. Но ничего этого мы не увидели. Наоборот "Шахтер" приятно удивил, сыграв эту игру на таком хорошем уровне, особенно в обороне. Никто не выпал, не допустили ошибок. А ведь была боязнь, что игроки во время зимней паузы потеряют игровой тонус, не смогут набрать нужных кондиций к первому противостоянию. Да, может еще не сто процентов каждый готов играть на высоком уровне, но команда показала, что она уже приближается к оптимальному состоянию, которое позволит ей рассчитывать на успех после второго поединка.

Во втором тайме "Шахтер" хорошо использовал моменты, реализовав их в голы. Ни в одном компоненте игры горняки не уступили португальцам, а их физическая готовность даже порадовала. Команда предложила оппоненту высокий темп, прессинг и выдержала все это, не раз заставляя нервничать и ошибаться оборону. Так после прессинга и ошибки защитника был забит решающий мяч. При этом донеччани не позволили лиссабонцам, кроме гола с одиннадцатиметрового удара, ничего создать.

Есть надежда, что в ответной игре "Шахтер" еще прибавит, и вполне может рассчитывать на прохождение "Бенфики", которая, видимо, находится не в лучшей форме. "Шахтер" хорошо изучил португальцев, не уступив им ни функционально, ни тактически, а главное получил уверенность в своих силах на будущий поединок через неделю в Лиссабоне. Все хорошо, только не хватило еще одного третьего забитого мяча, чтобы чувствовать более комфортно себя на выезде".