Проблема эпизода и легитимность гола Бенфики. Теоретическое объяснение на основе экспертного мнения

Игра "Шахтера" порадовала – с этой мыслью согласны многие. А вот пропущенный "горняками" гол расстроил. Его могло бы и не быть, с учетом того, что "Бенфика" не показала ничего такого, что заслуживало бы результативных дивидендов. Однако ничего уже не изменишь.

Изменить ситуацию в течение первых после той игровой ситуации минут могла судейская бригада. Эпизод для нее выдался весьма сложным, но в итоге, как объяснили нам экс-арбитры ФИФА и судейские эксперты-практики Сергей Шебек и Мирослав Ступар, Бобби Мэдден и его коллеги разобрались четко.

Гол Томаша Тавареша был отменен из-за офсайда. Андрей Пятов вышел далеко из ворот, а по правилам игрок атакующей команды не может быть ближе к линии ворот, чем минимум двое игроков защищающейся команды (обычно одним из этих игроков является вратарь). Ближе всего к линии ворот в момент сбрасывания мяча Серви на Тавареша (!) был Сергей Кривцов. А вот сам Тавареш с Сергеем Болбатом находились визуально на одной линии. Проблема в том, что нам не показали линию офсайда VAR, как это было во время отмененного гола Марлоса. Если бы провели эту линию и продемонстрировали, что Тавареш опережал Болбата, споров бы не возникало.

А так эксперты объяснили ситуацию только теоретически. То есть, если бы гол Таварешом был забит по правилам, то его бы не отменили из-за фола Кривцова на Серви по принципу преимущества. Однако его отменили (вероятнее всего – из-за офсайда), но перед тем, как мяч оказался у Тавареша, Кривцов сфолил против Серви – это пенальти в соответствии с последовательностью событий.

Можем смоделировать ситуацию, когда Тавареша вообще не было в том эпизоде ​​на том участке поля. Тогда Серви просто боролся бы за мяч с Кривцовым и против игрока "Бенфики" был фол – пенальти. То, куда в итоге улетел мяч – к игроку в офсайде, как в нашей ситуации, или за пределы поля, как было в матче "Реала" против "Сельты" при фоле на Азаре, который протолкнул снаряд за линию ворот, значения не имеет. Имеет значение фол в штрафной, который состоялся в игровой ситуации.

Итак, единственная проблема этого эпизода - то, что нам не показали линию офсайда. Пенальти же справедливый, соответственно, легитимное и взятие ворот.