  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Конте: Интер будет использовать ЛЕ, чтобы дать время тем, у кого мало игровой практики
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конте: Интер будет использовать ЛЕ, чтобы дать время тем, у кого мало игровой практики

Лига Европы
(1 голосов)

Наставник "нерадзурри" вышел на связь

Конте: Интер будет использовать ЛЕ, чтобы дать время тем, у кого мало игровой практики
Новина українською

Алленаторе миланского "Интера" Антонио Конте подвел итоги первого поединка 1/16 финала Лиги Европы с "Лудогорцем" (2:0). Цитирует тренера Sky Sport Italia.

Читайте такжеКонте – про камбэк Интера в миланском дерби: Мы действительно готовы к чему-то важному

"Темп игры был слишком медленным в первом тайме, мы адаптировались к манере "Лудогорца". Затем именно мы поменяли ритм, быстрее двигали мяч, забили два мяча и создавали моменты. "Интер" намерен использовать ЛЕ, чтобы дать время тем, у кого мало игровой практики".

"Этот турнир может сломать нас, если будем играть одним составом в четверг и воскресенье. Эриксен хорошо справился сегодня, но у него еще впереди много работы. Он может играть быстрее. Кристиан еще не набрал необходимую физическую форму, поэтому, пока в основном выходит со скамейки".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кристиан Эриксен Антонио Конте Лига Европы Интер (Милан) Лудогорец (Разград)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...