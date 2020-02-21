Конте: Интер будет использовать ЛЕ, чтобы дать время тем, у кого мало игровой практики

Алленаторе миланского "Интера" Антонио Конте подвел итоги первого поединка 1/16 финала Лиги Европы с "Лудогорцем" (2:0). Цитирует тренера Sky Sport Italia.

"Темп игры был слишком медленным в первом тайме, мы адаптировались к манере "Лудогорца". Затем именно мы поменяли ритм, быстрее двигали мяч, забили два мяча и создавали моменты. "Интер" намерен использовать ЛЕ, чтобы дать время тем, у кого мало игровой практики ".

"Этот турнир может сломать нас, если будем играть одним составом в четверг и воскресенье. Эриксен хорошо справился сегодня, но у него еще впереди много работы. Он может играть быстрее. Кристиан еще не набрал необходимую физическую форму, поэтому, пока в основном выходит со скамейки".