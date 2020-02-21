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InStat определил самого полезного игрока матча Шахтер - Бенфика

Лига Европы
(1 голосов)

Экс-капитан

InStat определил самого полезного игрока матча Шахтер - Бенфика
Новина українською

Самым полезным игроком первого матча 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Бенфика" по оценкам компании InStat стал полузащитник "горняков" Тайсон.

Рейтинг эффективности его игры составил 323 балла. За 90 минут бразильский хавбек выполнил 93 ТТД с браком в 20%.

В активе бывшего капитана "оранжево-черных" 1 удар по воротам, 6 острых передач и 6 выигранных единоборств.

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В тройку лучших игроков поединка также вошли Виктор Коваленко (317 баллов) и Исмаили (314 баллов).

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В статье: Тайсон Бенфика (Лиссабон) Лига Европы Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
21.02.2020 в 12:23
“Самый полезный - значит больше всех работал, явный намёк на рабство и цвет кожи... проклятые расисты»- сказал Тайсон, показал «фак» и заплакал
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