InStat определил самого полезного игрока матча Шахтер - Бенфика

Самым полезным игроком первого матча 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Бенфика" по оценкам компании InStat стал полузащитник "горняков" Тайсон.

Рейтинг эффективности его игры составил 323 балла. За 90 минут бразильский хавбек выполнил 93 ТТД с браком в 20%.

В активе бывшего капитана "оранжево-черных" 1 удар по воротам, 6 острых передач и 6 выигранных единоборств.

В тройку лучших игроков поединка также вошли Виктор Коваленко (317 баллов) и Исмаили (314 баллов).