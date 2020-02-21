Степаненко: Офсайд? Там полколена!

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко высказался о моменте с незасчитанным голом в первом матче 1/16 Лиги Европы с "Бенфикой" (2:1).

- Конечно, жаль, что пропустили. Мы сами могли больше забить, чтобы увереннее себя чувствовать. Однако, имеем то, что имеем. Впереди ответный матч.