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Степаненко: Офсайд? Там полколена!

Лига Европы
(1 голосов)

Спорный момент

Степаненко: Офсайд? Там полколена!
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко высказался о моменте с незасчитанным голом в первом матче 1/16 Лиги Европы с "Бенфикой" (2:1).

- Конечно, жаль, что пропустили. Мы сами могли больше забить, чтобы увереннее себя чувствовать. Однако, имеем то, что имеем. Впереди ответный матч.

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VAR, конечно, нервов добавил. Когда такие оффсайды, что нужно пересматривать ...А там - полколена! Лично я не считаю, что это офсайд.

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В статье: Тарас Степаненко Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Шлях до Гданська

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