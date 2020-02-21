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Степаненко: Офсайд? Там полколена!
Спорный момент
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко высказался о моменте с незасчитанным голом в первом матче 1/16 Лиги Европы с "Бенфикой" (2:1).
- Конечно, жаль, что пропустили. Мы сами могли больше забить, чтобы увереннее себя чувствовать. Однако, имеем то, что имеем. Впереди ответный матч.
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VAR, конечно, нервов добавил. Когда такие оффсайды, что нужно пересматривать ...А там - полколена! Лично я не считаю, что это офсайд.
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Источник:Шлях до Гданська
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