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18-летний полузащитник Арсенала установил рекорд по голевым передачам в ЛЕ среди англичан

Лига Европы
(1 голосов)

Сака стал первым среди своих соотечественников

18-летний полузащитник Арсенала установил рекорд по голевым передачам в ЛЕ среди англичан
Новина українською

Полузащитник лондонского "Арсенала" Букайо Сака стал рекордсменом Лиги Европы по итогам первого матча 1/16 финала с "Олимпиакосом" (1:0).

18-летний футболист отметился результативной передачей в моменте с единственным голом во встрече, автором которого стал нападающий Александр Ляказетт. Этот голевой пас стал для Букайо уже пятым в этом сезоне Лиги Европы.

По информации Opta в "Твиттере", достигнув данного показателя, Сака стал рекордсменом соревнований среди английских игроков. Ранее никому из его соотечественников не доводилось отмечаться пятью результативными передачами в одном розыгрыше турнира.

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В статье: Арсенал (Лондон) Букайо Сака
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Комментарии (1)
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vr250278 (Цветково.Черкасская)
21.02.2020 в 16:46
Корінний , чєртяка !
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