18-летний полузащитник Арсенала установил рекорд по голевым передачам в ЛЕ среди англичан

Полузащитник лондонского "Арсенала" Букайо Сака стал рекордсменом Лиги Европы по итогам первого матча 1/16 финала с "Олимпиакосом" (1:0).

18-летний футболист отметился результативной передачей в моменте с единственным голом во встрече, автором которого стал нападающий Александр Ляказетт. Этот голевой пас стал для Букайо уже пятым в этом сезоне Лиги Европы.

По информации Opta в "Твиттере", достигнув данного показателя, Сака стал рекордсменом соревнований среди английских игроков. Ранее никому из его соотечественников не доводилось отмечаться пятью результативными передачами в одном розыгрыше турнира.