Форвард Бенфики Пицци: Результат матча с Шахтером несколько несправдлив

Форвард "Бенфики" Пицци, который забил единственный мяч своей команды в первом матче 1/16 Лиги Европы с "Шахтером" (1:2), прокомментировал итоговый результат.

"Конечно, это тот результат, которого мы хотели. Мы настраивались на победу. Мы столкнулись со сложным соперником, командой высокого качества, с тренером, который ставит хороший футбол. Это был хороший, открытый матч.

Мы пропустили второй гол в результате нашей индивидуальной ошибки. Но команда должна с этим справиться.

В этом матче я чувствовал себя хорошо, находил свободное пространство между линиями, чтобы обслуживать партнеров в линии атаки.

Считаю, что результат несколько несправедлив из-за того, как мы пропустили второй гол. Но сейчас нужно поднять голову. Ответный матч также будет очень открытым", - цитирует Пицци O Jogo.