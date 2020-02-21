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Форвард Бенфики Пицци: Результат матча с Шахтером несколько несправдлив

Лига Европы
(1 голосов)

Итоги матча от форварда португальцев

Форвард Бенфики Пицци: Результат матча с Шахтером несколько несправдлив
Новина українською

Форвард "Бенфики" Пицци, который забил единственный мяч своей команды в первом матче 1/16 Лиги Европы с "Шахтером" (1:2), прокомментировал итоговый результат.

"Конечно, это тот результат, которого мы хотели. Мы настраивались на победу. Мы столкнулись со сложным соперником, командой высокого качества, с тренером, который ставит хороший футбол. Это был хороший, открытый матч.

Мы пропустили второй гол в результате нашей индивидуальной ошибки. Но команда должна с этим справиться.

В этом матче я чувствовал себя хорошо, находил свободное пространство между линиями, чтобы обслуживать партнеров в линии атаки.

Считаю, что результат несколько несправедлив из-за того, как мы пропустили второй гол. Но сейчас нужно поднять голову. Ответный матч также будет очень открытым", - цитирует Пицци O Jogo.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Пицци Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Кодер(Чернигов) (Чернигов)
21.02.2020 в 17:49
И я считаю, что не справедлив! 3-0 - справедливый результат. VAR конечно круто, но если судья бронелобый, то никакие технологии ему не помогут.
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