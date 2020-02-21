Белик: В харьковском матче Бенфику практически не было видно

Экс-футболист "Шахтера" Алексей Белик остался доволен игрой "горняков" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики" (2:1).

"Давайте не будем делать преждевременных выводов. Мы сделали один шаг в этой дуэли. Главное, что "Шахтер" добился победы в первой игре. Сегодня "Бенфику" практически не было видно. "Шахтер" не позволил сопернику показать свои сильные стороны, очень достойно команда смотрелась в атаке.

Все решится во второй игре. В Лиссабоне будет тяжело, потому что "Бенфика" на выезде и в родных стенах - две разные команды", - сказал Белик.

Напомним, что ответный матч состоится в Лиссабоне через неделю 27 февраля.