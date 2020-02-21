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Белик: В харьковском матче Бенфику практически не было видно
Впрочем, эксперт уверен, что в Португалии будет совсем другая игра
Экс-футболист "Шахтера" Алексей Белик остался доволен игрой "горняков" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики" (2:1).
"Давайте не будем делать преждевременных выводов. Мы сделали один шаг в этой дуэли. Главное, что "Шахтер" добился победы в первой игре. Сегодня "Бенфику" практически не было видно. "Шахтер" не позволил сопернику показать свои сильные стороны, очень достойно команда смотрелась в атаке.
Все решится во второй игре. В Лиссабоне будет тяжело, потому что "Бенфика" на выезде и в родных стенах - две разные команды", - сказал Белик.
Напомним, что ответный матч состоится в Лиссабоне через неделю 27 февраля.