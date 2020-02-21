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Белик: В харьковском матче Бенфику практически не было видно

Лига Европы
(1 голосов)

Впрочем, эксперт уверен, что в Португалии будет совсем другая игра

Белик: В харьковском матче Бенфику практически не было видно
Новина українською

Экс-футболист "Шахтера" Алексей Белик остался доволен игрой "горняков" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики" (2:1).

"Давайте не будем делать преждевременных выводов. Мы сделали один шаг в этой дуэли. Главное, что "Шахтер" добился победы в первой игре. Сегодня "Бенфику" практически не было видно. "Шахтер" не позволил сопернику показать свои сильные стороны, очень достойно команда смотрелась в атаке.

Все решится во второй игре. В Лиссабоне будет тяжело, потому что "Бенфика" на выезде и в родных стенах - две разные команды", - сказал Белик.

Напомним, что ответный матч состоится в Лиссабоне через неделю 27 февраля.

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В статье: Алексей Белик Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Пчёлкин (Севастополь)
21.02.2020 в 18:23
Че то Белик на Андрюха слегка смахивает)
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