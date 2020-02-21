Лига Европы
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Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
Им стал форвард Вулверхэмптона
Нападающий "Вулверхэмптона" Диогу Жота признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, об этом сообщает официальный Twitter УЕФА.
В домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы "Вулверхэмптон" разгромил "Эспаньол" со счетом 4:0, в том поединке Жота оформил хет-трик.
⚽️⚽️⚽️ Диогу Жота - Игрок недели в #ЛигаЕвропы ???? pic.twitter.com/nvaYmt5ufE— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) February 21, 2020
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