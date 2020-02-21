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Назван лучший игрок недели в Лиге Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Им стал форвард Вулверхэмптона

Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
Новина українською

Нападающий "Вулверхэмптона" Диогу Жота признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, об этом сообщает официальный Twitter УЕФА.

В домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы "Вулверхэмптон" разгромил "Эспаньол" со счетом 4:0, в том поединке Жота оформил хет-трик.

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В статье: Лига Европы Вулверхэмптон Диогу Жота Эспаньол (Барселона)
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