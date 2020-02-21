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Матвиенко: Если бы перед матчем сказали, что мы победим 2:1, то, наверное, обрадовались бы

Лига Европы
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Горнякам предстоит сложный выезд в Лиссабон

Матвиенко: Если бы перед матчем сказали, что мы победим 2:1, то, наверное, обрадовались бы
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Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко прокомментировал итоги первого матча 1/16 Лиги Европы с "Бенфикой" (2:1).

"Если бы нам перед матчем сказали, что мы победим 2:1, то, наверное, обрадовались бы. Это была наша первая встреча после паузы, а "Бенфика" сейчас на ходу. Мы создали больше моментов, но пропустили нелепый гол. Плюс, наш отмененный гол. Говорят, там считанные миллиметры были. Хотели бы победить с большим счетом.

Сложно было, когда португальцы перехватили инициативу. Когда ты контролируешь ход встречи, то легче играть. Поэтому концовки таймов были сложными.

Еще будет ответный матч. В Лиссабоне будет сложно, пока ничего не ясно в нашем противостоянии.

Больше тактически обыграли соперника: правильно располагались на поле, контролировали мяч, создавали моменты", — сказал Матвиенко.

Напомним, что ответный поединок в Лиссабоне состоится через неделю в четверг 27 февраля.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Источник:
ТК Футбол

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