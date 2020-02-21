Пуканыч о матче Шахтер - Бенфика: VAR был на стороне справедливости

Экс-игрок донецкого "Шахтера" (2000-2009) Адриан Пуканыч поделился мнением о первом матче 1/16 финала Лиги Европы, в котором "горняки" обыграли "Бенфику" (2:1).

— Адриан, в этом матче "Шахтер" доказал, что в первом официальном поединке после зимней паузы функционально можно выглядеть не хуже оппонента, который такие встречи проводит практически без перерыва?

— По одной игре делать какие-то выводы, нельзя. Хотя с другой стороны, "горняки" за время трехнедельной подготовки к весенней части сезона провели шесть спаррингов. Игровая практика вполне достаточная. Да, это немного не то напряжение, что у "Бенфики" в официальных поединках. Тем не менее "Шахтер" успокоил своих болельщиков, которые, в принципе, не знали, чего ожидать от команды.

На прошедших зимних сборах донетчане играли не с такими сильными оппонентами, как раньше, поэтому по товарищеским матчам было сложно определить истинную силу "Шахтера". Но первая игра против "Бенфики" показала, что подопечные Луиша Каштру хорошо подготовились к официальным поединкам.

— Сегодня чемпион Украины был по всем статьям сильнее чемпиона Португалии?

— Нет. Здесь нужно отталкиваться от гостевого статуса для "Бенфики". Она давали разыгрывать мяч "Шахтеру", старалась действовать аккуратно, даже осторожно. Было видно, что португальцы отнюдь не против ничьей. Но ответный матч будет для "горняков" на порядок сложнее.

— Поединок против "Шахтера" стал четвертым кряду безвыигрышным для "Бенфики"…

— Не думаю, что уместно говорить слово спад. Я не знаю, по каким причинам команда допустила такую серию, поскольку не анализировал игру португальцев, но, считаю, лидер своего чемпионата и недавний участник Лиги чемпионов априори не может так долго оступаться.

— Кто по вашей версии MVP-матча?

— Считаю, что Андрей Пятов. Сразу было видно, что сзади надежный вратарь, который умело руководил партнерами по обороне.

— VAR сегодня был не на стороне "Шахтера".

— VAR был на стороне справедливости (улыбается).

— Ваше мнение об этой системе?

— Чтобы иметь мнение на этот счет, здесь как минимум нужно разбираться во всех тонкостях этого процесса. Не зря арбитры столько его изучают. Но для меня это, как лотерея. Сегодня VAR помог, а завтра сыграет против тебя.

— Каким будет ваш прогноз на ответный поединок?

— "Шахтер" в нем будет если и не в статусе фаворита, то уж точно с большими шансами на успех. Команду Луиша Каштру устроит любая победа и любая ничья, главное не проиграть. Все в руках "горняков".