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Камбэк команды Джеррарда. Рейнджерс - Брага 3:2. Видео голов и обзор матча
Португальцы упускают победный матч
Вашему вниманию видеообзор игры из Шотландии, в которой "Рейнджерс" принимал "Брагу".
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Когда Руис сделал счет 0:2 на 60-й минуте, казалось, что от португальцев победа уже никуда не денется. Но затем в игру включился Янис Хаджи, который сумел оформить дубль. Еще один гол записал на свой счет Джо Арибо. "Рейнджерс" демонстрирует характер, но исход игры еще не ясен. Все решится через неделю в Португалии.
"Рейнджерс" - "Брага" 3:2
Голы: Хаджи (67, 82), Арибо (75) - Франсержиу (11), Руис (59)
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