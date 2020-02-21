Камбэк команды Джеррарда. Рейнджерс - Брага 3:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор игры из Шотландии, в которой "Рейнджерс" принимал "Брагу".

Когда Руис сделал счет 0:2 на 60-й минуте, казалось, что от португальцев победа уже никуда не денется. Но затем в игру включился Янис Хаджи, который сумел оформить дубль. Еще один гол записал на свой счет Джо Арибо. "Рейнджерс" демонстрирует характер, но исход игры еще не ясен. Все решится через неделю в Португалии.

"Рейнджерс" - "Брага" 3:2

Голы: Хаджи (67, 82), Арибо (75) - Франсержиу (11), Руис (59)