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Камбэк команды Джеррарда. Рейнджерс - Брага 3:2. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
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Португальцы упускают победный матч

Камбэк команды Джеррарда. Рейнджерс - Брага 3:2. Видео голов и обзор матча
UA-Футбол
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Вашему вниманию видеообзор игры из Шотландии, в которой "Рейнджерс" принимал "Брагу".

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Когда Руис сделал счет 0:2 на 60-й минуте, казалось, что от португальцев победа уже никуда не денется. Но затем в игру включился Янис Хаджи, который сумел оформить дубль. Еще один гол записал на свой счет Джо Арибо. "Рейнджерс" демонстрирует характер, но исход игры еще не ясен. Все решится через неделю в Португалии.

"Рейнджерс" - "Брага" 3:2

Голы: Хаджи (67, 82), Арибо (75) - Франсержиу (11), Руис (59)

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Янис Хаджи Брага
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