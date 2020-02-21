Матч с Бенфикой стал для Пятова 450-м за Шахтер

Первый матч 1/16 Лиги Европы, в котором "Шахтер" обыграл "Бенфику" 2:1, стал юбилейным для 35-летнего капитана и гокипера "горняков" Андрея Пятова.

Вратарь сыграл 450 матчей за донецкий клуб.

Пятов дебютировал за "Шахтер" в июне 2007 года. На данный момент на его счету 283 встречи в чемпионатах Украины, 122 – в еврокубках, 37 – в Кубке Украины и 8 – в Суперкубке Украины.

Лидер рейтинга футболистов, которые провели больше всего матчей за "Шахтер" – Дарио Срна с 536 матчами. На втором месте Михаил Соколовский, у него 485 встреч. Пятов находится на третьей строчке.

Интересно, что следующий матч станет юбилейным и для Тараса Степаненко, у которого на данный момент 399 поединков за "Шахтер".