  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Пятов: В Шахтёре нет никакой эйфории из-за победы над Бенфикой
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пятов: В Шахтёре нет никакой эйфории из-за победы над Бенфикой

Лига Европы
(1 голосов)

Голкипер оценивает шансы команд 50 на 50

Пятов: В Шахтёре нет никакой эйфории из-за победы над Бенфикой
Новина українською

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал победу над "Бенфикой" (2:1).

– Там был офсайд, но до офсайда – пенальти. Кривцов ударил по опорной ноге соперника.

– Какое настроение в раздевалке?

– Спокойно все. Никакой эйфории. Понимаем, что тяжелый ответный матч. Шансы еще остаются 50 на 50.

– Почему 50 на 50? Победили же.

– Играем же на выезде, преимущество у них будет. Главное – правильно построить игру. Забивать все равно надо, чтобы не дотягивать до конца. Если будем так играть, как в первом матче, с высоким прессингом, создавать моменты, надеюсь, получится.

– Что скажете о болельщиках?

– Супер. Приятно, что пришло так много людей. Конечно, хотелось больше, но спасибо всем болельщикам. Надеюсь, мы пройдем дальше и будем радоваться, – сказал Пятов в эфире "Футбольного формата".

Матч против "Бенфики" стал для Пятова 450-м в футболке "горняков".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Пятов Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
22.02.2020 в 09:27
Немає там ніяких 50 на 50. Вилетять кроти з тріском.
Ответить
0
-2
FC Energy (Новая Каховка)
22.02.2020 в 09:40
Было бы не плохо, если бы ты вылетел с этого сайта и не возвращался.Шахтёру желаю победы, тянут Украину как могут.
Ответить
+2
0
ascent (Луксор)
22.02.2020 в 09:52
100%
0
0
buickball (Novostroy)
22.02.2020 в 09:53
Ты чего ипанутый, Витя?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...