Пятов: В Шахтёре нет никакой эйфории из-за победы над Бенфикой

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал победу над "Бенфикой" (2:1).

– Там был офсайд, но до офсайда – пенальти. Кривцов ударил по опорной ноге соперника.

– Какое настроение в раздевалке?

– Спокойно все. Никакой эйфории. Понимаем, что тяжелый ответный матч. Шансы еще остаются 50 на 50.

– Почему 50 на 50? Победили же.

– Играем же на выезде, преимущество у них будет. Главное – правильно построить игру. Забивать все равно надо, чтобы не дотягивать до конца. Если будем так играть, как в первом матче, с высоким прессингом, создавать моменты, надеюсь, получится.

– Что скажете о болельщиках?

– Супер. Приятно, что пришло так много людей. Конечно, хотелось больше, но спасибо всем болельщикам. Надеюсь, мы пройдем дальше и будем радоваться, – сказал Пятов в эфире "Футбольного формата".

Матч против "Бенфики" стал для Пятова 450-м в футболке "горняков".