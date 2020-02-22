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Пятов: В Шахтёре нет никакой эйфории из-за победы над Бенфикой
Голкипер оценивает шансы команд 50 на 50
Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал победу над "Бенфикой" (2:1).
– Там был офсайд, но до офсайда – пенальти. Кривцов ударил по опорной ноге соперника.
– Какое настроение в раздевалке?
– Спокойно все. Никакой эйфории. Понимаем, что тяжелый ответный матч. Шансы еще остаются 50 на 50.
– Почему 50 на 50? Победили же.
– Играем же на выезде, преимущество у них будет. Главное – правильно построить игру. Забивать все равно надо, чтобы не дотягивать до конца. Если будем так играть, как в первом матче, с высоким прессингом, создавать моменты, надеюсь, получится.
– Что скажете о болельщиках?
– Супер. Приятно, что пришло так много людей. Конечно, хотелось больше, но спасибо всем болельщикам. Надеюсь, мы пройдем дальше и будем радоваться, – сказал Пятов в эфире "Футбольного формата".
Матч против "Бенфики" стал для Пятова 450-м в футболке "горняков".