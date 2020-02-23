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Матч Интер – Лудогорец может быть отменён из-за коронавируса

Лига Европы
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В болгарском клубе обеспокоены опасностью заражения вирусом

Матч Интер – Лудогорец может быть отменён из-за коронавируса
Новина українською

"Лудогорец" намерен выяснить, какая обстановка складывается в Ломбардии перед ответным матчем Лиги Европы с "Интером".

Болгарский клуб направил в УЕФА и "Интер" официальные запросы в связи с информацией о распространении коронавируса в Италии и возможным переносом матча, назначенного на 27 февраля.

В случае опасности заражения вирусом болельщики команды смогут принять решение о возврате приобретенных билетов.

Ожидается, что "Лудогорец" прибудут поддержать более полутысячи фанатов.

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В статье: Интер (Милан) Лудогорец (Разград)
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