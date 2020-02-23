Матч Интер – Лудогорец может быть отменён из-за коронавируса

"Лудогорец" намерен выяснить, какая обстановка складывается в Ломбардии перед ответным матчем Лиги Европы с "Интером".

Болгарский клуб направил в УЕФА и "Интер" официальные запросы в связи с информацией о распространении коронавируса в Италии и возможным переносом матча, назначенного на 27 февраля.

В случае опасности заражения вирусом болельщики команды смогут принять решение о возврате приобретенных билетов.

Ожидается, что "Лудогорец" прибудут поддержать более полутысячи фанатов.