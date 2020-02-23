Лига Европы
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Матч Интер – Лудогорец может быть отменён из-за коронавируса
В болгарском клубе обеспокоены опасностью заражения вирусом
"Лудогорец" намерен выяснить, какая обстановка складывается в Ломбардии перед ответным матчем Лиги Европы с "Интером".
Болгарский клуб направил в УЕФА и "Интер" официальные запросы в связи с информацией о распространении коронавируса в Италии и возможным переносом матча, назначенного на 27 февраля.
В случае опасности заражения вирусом болельщики команды смогут принять решение о возврате приобретенных билетов.
Ожидается, что "Лудогорец" прибудут поддержать более полутысячи фанатов.
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