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Бенфика - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
(3 голосов)

Бенфика - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.02.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Бенфика - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
UA-Футбол
Новина українською

Развязка этого интересного противостояния состоится в Португалии на стадионе "Да Луш". "Шахтер" победил в первом поединке 2:1, однако защищать преимущество будет непросто. "Бенфика" дома играет сильнее.

Матч состоится 27-го февраля 2020-го года. Начало – 22:00 по Киеву. Онлайн текстовая трансляция поединка будет доступна в нашем матч-центре >>>. А анонс матча – в разделе "Лига Европы" на нашем сайте, автор – Игорь Семйон >>>.

Прямая онлайн видеотрансляция в Украине состоится на телеканале "Футбол 1". Также прямой эфир можно найти на платформе Oll.tv. В приложениях "Киевстар ТВ" и "Vodafone TV" вы также сможете найти прямую видеотрансляцию матча.

В Португалии поединок покажут на телеканалах Sport TV1, Sport TV LIVE, SIC.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Где смотреть футбол
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Комментарии (3)
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мы за динамо (киев)
25.02.2020 в 12:39
хдє-хдє? далі по тексту
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+1
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Stops2012 (ua)
25.02.2020 в 11:44
уже посмотрели на Oll tv один раз, спасибо : /
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+1
0
Bush_Dima (Чернігів)
25.02.2020 в 11:45
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0
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