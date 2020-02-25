Бенфика - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Развязка этого интересного противостояния состоится в Португалии на стадионе "Да Луш". "Шахтер" победил в первом поединке 2:1, однако защищать преимущество будет непросто. "Бенфика" дома играет сильнее.

Матч состоится 27-го февраля 2020-го года. Начало – 22:00 по Киеву. Онлайн текстовая трансляция поединка будет доступна в нашем матч-центре >>>. А анонс матча – в разделе "Лига Европы" на нашем сайте, автор – Игорь Семйон >>>.

Прямая онлайн видеотрансляция в Украине состоится на телеканале "Футбол 1". Также прямой эфир можно найти на платформе Oll.tv. В приложениях "Киевстар ТВ" и "Vodafone TV" вы также сможете найти прямую видеотрансляцию матча.

В Португалии поединок покажут на телеканалах Sport TV1, Sport TV LIVE, SIC.