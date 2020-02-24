Леоненко: Сейчас Шахтер - это другая команда, если сравнивать с Фонсекой

Экс-игрок "Динамо", а ныне наиболее эпатажный футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал победу "Шахтера" над "Бенфикой" (2:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Не трудно понять, что просто Каштру хорошо знал "Бенфику".

Второй фактор – то, что "Шахтер" показал, что в феврале можно показывать очень качественный футбол. Это другая команда, если сравнивать с Фонсекой. Я надеюсь, что никто уже не будет говорить про весенний футбол. Проблема "Шахтера" только одна: грубая ошибка Кривцова и нереализация своих моментов", - сказал Леоненко.

Напомним, что ответный матч противостояния состоится в четверг 27 февраля.