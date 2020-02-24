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Леоненко: Сейчас Шахтер - это другая команда, если сравнивать с Фонсекой

Лига Европы
(1 голосов)

Эксперт прокомментировал победу горняков над Бенфикой

Леоненко: Сейчас Шахтер - это другая команда, если сравнивать с Фонсекой
Новина українською

Экс-игрок "Динамо", а ныне наиболее эпатажный футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал победу "Шахтера" над "Бенфикой" (2:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Не трудно понять, что просто Каштру хорошо знал "Бенфику".

Второй фактор – то, что "Шахтер" показал, что в феврале можно показывать очень качественный футбол. Это другая команда, если сравнивать с Фонсекой. Я надеюсь, что никто уже не будет говорить про весенний футбол. Проблема "Шахтера" только одна: грубая ошибка Кривцова и нереализация своих моментов", - сказал Леоненко.

Напомним, что ответный матч противостояния состоится в четверг 27 февраля.

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В статье: Виктор Леоненко Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Суржику--бій (Краматорск)
24.02.2020 в 16:50
Зараз-це “цієї миті, секунди, хвилини”. Правильно-тепер..
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0
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.02.2020 в 16:38
уже не недобарселона? просто бомжи? )
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