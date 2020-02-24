  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Основной правый защитник Бенфики залечил травму и будет готов к матчу с Шахтером
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Основной правый защитник Бенфики залечил травму и будет готов к матчу с Шахтером

Лига Европы
(1 голосов)

Андре Алмейда возвращается после травмы

Основной правый защитник Бенфики залечил травму и будет готов к матчу с Шахтером
Новина українською

Опытный правый защитник "Бенфики" Андре Алмейда залечил травму и близок к возвращению на поле.

Как сообщает A Bola, 29-летний футболист будет готов к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы с "Шахтером".

Впрочем, еще не факт, что опытный латераль выйдет на "Шахтер", так как главный тренер "орлов" Бруно Лаже предпочитает использовать Алмейду в матчах чемпионата страны (14 матчей), а вот на матчах еврокубков тренер больше ставит в основу 18-летнего Томаша Товареша (5 матчей в ЛЧ и 1 – в ЛЕ).

Напомним, что в первом матче в Харькове "Шахтер" победил со счетом 2:1, а ответный поединок в Лиссабоне состоится в четверг 27 февраля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Андре Алмейда
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
zavo25
24.02.2020 в 18:45
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...