Основной правый защитник Бенфики залечил травму и будет готов к матчу с Шахтером

Опытный правый защитник "Бенфики" Андре Алмейда залечил травму и близок к возвращению на поле.

Как сообщает A Bola, 29-летний футболист будет готов к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы с "Шахтером".

Впрочем, еще не факт, что опытный латераль выйдет на "Шахтер", так как главный тренер "орлов" Бруно Лаже предпочитает использовать Алмейду в матчах чемпионата страны (14 матчей), а вот на матчах еврокубков тренер больше ставит в основу 18-летнего Томаша Товареша (5 матчей в ЛЧ и 1 – в ЛЕ).

Напомним, что в первом матче в Харькове "Шахтер" победил со счетом 2:1, а ответный поединок в Лиссабоне состоится в четверг 27 февраля.