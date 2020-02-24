Денисов: VAR не замедляет игру, но вносит элемент триллера

Генеральный директор ТК "Футбол" Александр Денисов прокомментировал нововведение, по которому в матчах плей-офф Лиги Европы начала использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR).

"Накануне мы смотрели матчи Лиги чемпионов, где фактор VAR не возник, так как не было много спорных эпизодов. И вот впервые в истории VAR используется в плей-офф Лиги Европы, матч в Харькове оказывается ключевым. Сразу несколько эпизодов произошло, когда за помощью к ассистентам прибегал арбитр в поле.

Было много скепсиса, что VAR остановит игру, замедлит ее динамику. Мне кажется, ничего не замедляет. В Харькове, в четверг, когда мы долго ждали решения судей, эта пауза, как элемент триллера вносит, не то, что замедляет процесс. Словно идет обратный отсчет: будет гол или не будет? То, что это делает футбол чище – это очевиднейшая вещь", - сказал Денисов.