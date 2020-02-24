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Денисов: VAR не замедляет игру, но вносит элемент триллера

Лига Европы
(1 голосов)

Директор ТК Футбол видит в VAR только позитив

Денисов: VAR не замедляет игру, но вносит элемент триллера
Новина українською

Генеральный директор ТК "Футбол" Александр Денисов прокомментировал нововведение, по которому в матчах плей-офф Лиги Европы начала использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR).

"Накануне мы смотрели матчи Лиги чемпионов, где фактор VAR не возник, так как не было много спорных эпизодов. И вот впервые в истории VAR используется в плей-офф Лиги Европы, матч в Харькове оказывается ключевым. Сразу несколько эпизодов произошло, когда за помощью к ассистентам прибегал арбитр в поле.

Было много скепсиса, что VAR остановит игру, замедлит ее динамику. Мне кажется, ничего не замедляет. В Харькове, в четверг, когда мы долго ждали решения судей, эта пауза, как элемент триллера вносит, не то, что замедляет процесс. Словно идет обратный отсчет: будет гол или не будет? То, что это делает футбол чище – это очевиднейшая вещь", - сказал Денисов.

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В статье: Александр Денисов ТК Футбол VAR
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.02.2020 в 20:51
пенисов, триллер только в том - будет ли повод подсудить вашему бомжеклубу :) а надувное чемпионство недобарселоны - это дешевое порно, как и ваши аналы хвудбол :)
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