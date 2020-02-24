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Официально: Матч Интер - Лудогорец пройдет без зрителей

Лига Европы
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Всему виной опасный вирус

Официально: Матч Интер - Лудогорец пройдет без зрителей
UA-Футбол
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Ответный матч 1/16 Лиги Европы между "Интером" и "Лудогорцем" пройдет без зрителей. Об этом сообщает официальный сайт болгарской команды.

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Ранее игра была под угрозой срыва. Всему причиной вспышки коронавируса в Италии. На данный момент там зафиксировано более 200 случаев заболевания недугом из Китая.

Это не первый случай за последнее время. Определенные матчи 25-го тура Серии А были перенесены. Крайне вероятно, что и следующий тур ждет подобная участь.

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Напомним, что в первом матче "Интер" на выезде обыграл "Лудогорец" со счетом 2:0.

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В статье: Интер (Милан) Лудогорец (Разград)
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Источник:
ФК "Лудогорец"
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