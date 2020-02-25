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Ответный матч Шахтера в Лиге Европы будет судить арбитр из Нидерландов

Лига Европы
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Ответный матч Шахтера в Лиге Европы будет судить арбитр из Нидерландов
Новина українською

УЕФА назначил бригаду арбитров на второй матч 1/16 Лиги Европы "Бенфика" - "Шахтер".

Это будет нидерландская бригада во главе с Берном Куйперсом.

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  • Ассистенты: Зандер ван Рукел, Эрвин Зейнстра
  • Четвертый арбитр: Йерун Мансхот
  • Видеоасистенты Пол ван Букел, Деннис Хиглер

Напомним, что матч "Бенфика" - "Шахтер" состоится в Лиссабоне на "Эштадиу да Луш" послезавтра, 27 февраля. Начало игры - в 22:00.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Лига Европы Шахтер (Донецк) Бьорн Куйперс Бьорн Кейперс
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Источник:
УЄФА

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